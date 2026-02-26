La jueza Ángela Ledesma reemplazará a Carlos Mahiques en la definición por la lujosa quinta vinculada a la AFA

Tras aceptar la renuncia del magistrado Carlos Mahiques a la subrogancia en la Sala I, la Cámara Federal de Casación Penal designó a Ángela Ledesma como su reemplazante hasta el 15 de junio de 2026 en la causa que investiga el vínculo de la AFA con la lujosa mansión de Pilar.

El pasado martes, Casación reunió a sus diez integrantes en un plenario y por unanimidad aceptó la renuncia de Mahiques al interinato. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre quién lo reemplazaría y la decisión quedó postergada. El problema radicaba en que las tres vacantes de la Sala I ya habían sido distribuidas a fines del año pasado entre distintos magistrados, y cualquier nuevo reparto alteraría la organización.

Fue entonces cuando la camarista Ángela Ledesma se ofreció voluntariamente, dado que era la única miembro del tribunal que no tenía ninguna subrogancia asignada. Su incorporación, explicaron fuentes judiciales, no desequilibraba el esquema previo.

Este jueves por la mañana, la Casación celebró un nuevo plenario y la resolución salió por consenso. A partir del 1 de marzo, Ledesma se sumará a Daniel Petrone y Javier Carbajo para conformar la Sala I, que deberá pronunciarse si el expediente donde se investiga la lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, continúa en el juzgado de Adrián González Charvay de Campana, como pretenden los acusados, o si regresa al del magistrado en Penal Económico, Marcelo Aguinsky, como sostienen los denunciantes.

Los registros de propiedad señalan como titulares al exdirigente futbolístico Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, actualmente retirada. Ambos están sospechados de funcionar como supuestos testaferros de Toviggino, dado que su situación económica no guarda relación con el patrimonio que figura a su nombre.

El caso recorrió tres instancias judiciales. Tuvo origen en el juzgado del magistrado federal porteño Daniel Rafecas, luego pasó al fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky y, finalmente, la Cámara Federal de San Martín lo remitió por cuestiones de competencia territorial al juzgado federal de Campana, donde hoy lo instruye el juez Adrián González Charvay.

La resolución fue impugnada por el fiscal de San Martín Carlos Cearras, quien, al ver rechazado su recurso en la Cámara de Apelaciones, recurrió directamente en queja ante Casación.

Dicha sala también interviene en las causas Hotesur y Los Sauces, y el expediente del Memorándum con Irán, todos vinculados a Cristina Kirchner. Las decisiones que tome hasta mediados de junio definirán el curso de algunos de los expedientes más sensibles del fuero federal.