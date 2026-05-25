Pese a las críticas de García Cuerva, el Gobierno prefiere no polemizar con la Iglesia pero un libertario explotó: "Algunos militan con sotana"

El Gobierno no tomó como agresivo ni como crítico el discurso del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , en el marco del Tedeum realizado esta mañana por el 25 de Mayo.

Con el objetivo de evitar una nueva ruptura con la Iglesia y mientras espera que se oficialice la llegada del Papa León XIV a Argentina , la postura de la Casa Rosada fue negar que el contenido social de la homilía estaría dedicado estrictamente a la responsabilidad de la gestión libertaria.

García Cuerva pidió terminar con "la división y la polarización" porque "nadie se salva solo". A su vez, habló de la necesidad de unir a cuatro actores "esenciales para la Argentina" actual y enumeró: "El actor del bien común: no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una Nación de velar por todos sus hijos. El actor del diálogo: escuchando, respetando y hablando cordialmente, buscando consenso en la diversidad".

"No nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte, mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos", alertó.

También resaltó que el "individualismo rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la Nación". "Haters de hoy, sentados en una computadora de escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla, hacen terrorismo de las redes, descalificando y difamando", agregó.

Ante ese discurso, el Ejecutivo planteó que no piensa “cruzarlo” y tampoco lo concibe “como un cuestionamiento a lo que el Gobierno viene haciendo”. “La pobreza la venimos bajando considerablemente”, sostuvo a MDZ una alta fuente de la mesa política.

Esta posición benévola de los libertarios se enmarca en el mismo día que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, asistiera a un cónclave en el Vaticano que incluyó reuniones con el papa León XIV, el cardenal Pietro Parolin y otras autoridades de la Santa Sede, junto a otros funcionarios de 15 países iberoamericanos.

Un diputado libertario apuntó duramente contra García Cuerva

Bertie Benegas Lynch apuntó contra García Cuerva Bertie Benegas Lynch apuntó contra García Cuerva

A pesar de la bajada de línea que impuso Javier Milei, uno de sus diputados más cercanos hizo caso omiso y atacó al arzobispo de Buenos Aires. Se trata de Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien se pronunció en X. “El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYGBertie/status/2058989072828219651&partner=&hide_thread=false El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno.

Algunos militan con sotana el regreso del peronismo q nos dejó 57% de pobres.

La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar. pic.twitter.com/5amSOeISbo — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) May 25, 2026

“La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar”, agregó el legislador, quien sumó fotos de García Cuerva con Sergio Massa y Malena Galmarini.