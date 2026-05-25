"Pobreza energética": proponen subsidios de luz y gas para usuarios de Mendoza

La discusión por las tarifas de los servicios públicos y el impacto de los posibles aumentos en los hogares de Mendoza -a través de la posible eliminación de la ampliación de la Zona Fría- sumó un nuevo capítulo, pero ahora en la Legislatura provincial.

El diputado provincial del kirchnerismo, Lucas Ilardo, presentó un proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de subsidios para los usuarios mendocinos que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de la energía. Los fondos saldrían de la recaudación de regalías petroleras de Mendoza, una "reasignación de partidas" del Fondo de Compensación Tarifaria y también con aportes del Tesoro Provincial.

La iniciativa propone crear, por un lado, de un "Registro de Hogares con Pobreza Energética" (Rehope); y por otro, la creación de un "Subsidio Provincial de Emergencia contra la Pobreza Energética", con el objetivo de "garantizar el acceso a la electricidad, al gas natural y también al gas envasado para los sectores más vulnerables".

El proyecto define que un hogar se encuentra en situación de "pobreza energética" cuando debe destinar el 10% o más de sus ingresos totales al pago de la denominada Canasta Básica Energética , es decir, los consumos mínimos necesarios para cubrir las necesidades esenciales de energía ( luz más gas ).

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no se limita a los usuarios conectados a las redes de distribución, sino que contempla a los hogares que utilizan gas licuado de petróleo (GLP), bajo el argumento de que suelen pagar más caro el acceso a la energía.

Asamblea Legislativa lucas ilardo felix gonzalez Lucas Ilardo y Félix González Alf Ponce/MDZ

"Esta ley consagra un criterio de equidad territorial: el subsidio provincial alcanzará tanto a la compensación de la tarifa de red como a la transferencia directa y articulada para el acceso al gas envasado", señala el texto.

En los fundamentos de la iniciativa, Ilardo sostiene que la propuesta surge ante "la imperiosa necesidad de que el Estado Provincial asuma un rol activo ante el desmantelamiento de las políticas de contención nacionales", en referencia al esquema de subsidios energéticos y particularmente al régimen de Zona Fría.

Particularmente con la Zona Fría, el proyecto que propone la eliminación de la ampliación del 2021, tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora debe discutirse en el Senado. En caso de tener aprobación completa, los usuarios de Mendoza, menos Malargüe, dejarán de tener un beneficio de un 40% menos en el pago de la boleta de gas.

No obstante, seguirán con ese beneficio las familias que perciban ingresos iguales o inferiores a 3 canastas básicas totales para un “hogar 2” según el INDEC, lo que serían hogares donde ingresen menos de $4,4 millones por mes.

De dónde saldrá el dinero para subsidios

Volviendo al proyecto de Ilardo, los recursos para el subsidio en las tarifas de gas y luz (más garrafas subsidiadas para los que no tengan servicio de gas natural) saldrán de tres componentes:

Recursos provenientes de una reasignación del Fondo Provincial de Compensación Tarifaria (ley 6.497).

El 3% de las regalías petroleras y gasíferas que percibe anualmente Mendoza.

Aportes extraordinarios del Tesoro Provincial definidos en la Ley de Presupuesto.

En ese sentido, Ilardo sostiene que Mendoza "cuenta con las herramientas económicas para implementar esta medida de protección social sin resentir sus metas fiscales ni comprometer el equilibrio financiero".

garrafa precio mendoza El precio de las garrafas también estaría subsidiado si se aprueba el proyecto de ley. Ciudad de Mendoza

Quien llevará adelante todo el registro e implementación será el Ministerio de Gobierno, que deberá trabajar junto a los municipios para "identificar a los beneficiarios y administrar el programa".

El proyecto establece un ingreso "automático" al subsidio, así como también solicitudes voluntarias, mediante algunos mecanismos:

Incorporación automática mediante cruces de datos oficiales para jubilados que cobran la mínima , beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , monotributistas sociales y personas desocupadas.

, , y Solicitud voluntaria de quienes acrediten que el gasto energético supera el 10% de los ingresos familiares .

de quienes acrediten que el . Inclusión automática de familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen del uso de garrafas.

Respecto a los recursos hidrocarburíferos de Mendoza, en los fundamentos del proyecto se indica que "resulta éticamente inadmisible e institucionalmente irresponsable que las regalías derivadas de nuestros recursos naturales no se orienten, en una porción de emergencia, a constituir un escudo social que garantice la canasta básica energética de su población".

El proyecto