AFA designó a un árbitro mundialista para dirigir la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

AFA confirmó que la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba será dirigida por un juez que estará en el Mundial 2026.

Un árbitro que representará a la AFA en el próximo Mundial 2026 estará a cargo del partido que consagrará al primer campeón del fútbol argentino en el año.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el árbitro en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano de Córdoba, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes el próximo domingo a las 15:30, será Yael Falcón Pérez.

Falcón Pérez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. Por su parte, Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro. Además, Leandro Rey Hilfer estará en el VAR y Salomé Di Iorio en el AVAR.

El mundialista Yael Falcón Pérez dirigirá la final del Torneo Apertura El gesto de Falcón Pérez previo al gol de Racing. Foto: Archivo Yael Falcón Pérez dirigirá a River y Belgrano en el Kempes. NA/Marcelo Capece

River llega a este encuentro luego del gran triunfo que consiguió como local por 1-0 ante Rosario Central, gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio en el segundo tiempo. De esta manera, el Millonario -que es dirigido por Eduardo Coudet-, irá en busca de su trigésimo noveno título de Primera División, para afianzarse como el más ganador del fútbol argentino.

Belgrano de Córdoba, por su parte, viene de ganarle por penales en un encuentro durísimo a Argentinos Juniors, equipo al que le igualó sobre la hora y finalmente se impuso en una infartante tanda de penales.