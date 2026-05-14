"Chiqui" Tapia: rebelión en la granja, protección en la Justicia

En lo deportivo arrecian las críticas por la excesiva cantidad de equipos que disputan la Liga Profesional, también por la organización del torneo, que dejó a 22 equipos sin competir por más de dos meses. Ausencia de juego y recursos.

También puestos en duda permanente y polémicas, arbitrajes, VAR, favoritismos a equipos puntuales; Barracas Central y Deportivo Riestra los señalados. Se suman dirigentes obsecuentes, muchos silenciosos, otros aprovechados, hasta el famoso “secanucas”.

Ayer se sumó un club grande, Racing, a Estudiantes y River, que completan el trío enfrentado abiertamente a la conducción que encabeza Tapia. Importantes y de peso los tres.

El presidente de Racing, Diego Milito, pronunció palabras duras, luego de la derrota de su equipo. ”Nos robaron” y la que hizo mucho ruido: “El fútbol argentino no da para más, está roto” . Concluyente. Hay que repararlo entonces.

Si bien siguen siendo mayoría los dirigentes que lo apoyan, se suman posturas críticas de peso y oposición expresa.

En lo judicial , el panorama es completamente diferente. La situación de Tapia y su adláter Toviggino, aparece inexplicablemente anestesiada. Luego de la revelación periodística de numerosas irregularidades, que indicarían la presunción de hechos ilícitos, el aporte acelerado del camarista militante K Alberto Lugones depositó la causa en su colega juez federal de Campana, Adrián González Charbay, también militante, quien puso en pausa la causa .

Sólo está activa la causa por retención indebida de impuestos y aportes previsionales que lleva adelante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Rechazadas las apelaciones, Tapia y Toviggino tratan de apartar como sea al juez, con denuncias varias.

Lo que luce como más grave, por ahora duerme el sueño de los justos, gracias a manos amigas. Hay miradas periodísticas dirigidas al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Miradas señaladoras.

Cornejo y su motosierra con silenciador

Sin el estrépito ni vehemencia de Javier Milei, el gobernador Alfredo Cornejo ha encendido su propia motosierra silenciosa. Urgido por la disminución de fondos coparticipables enviados por la Nación, debido a la caída de recaudación e idéntica situación por la que atraviesa la provincia, el gobernador ha reducido el envío de partidas a diversas reparticiones.

cornejo microfono

La última operación de la motosierra de Milei significó un recorte de 6.300 millones pesos para la provincia. Cornejo siempre ha sido ordenado y cultor del equilibrio fiscal. En esta oportunidad puso en marcha su propia motosierra, no tan popular. Espera por una mejora en los ingresos nacionales y provinciales que lo saquen de la emergencia fiscal actual. Se verá.