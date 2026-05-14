Di María atacó a Diego Milito por su denuncia de "robo" en Central-Racing: "Quieren cambiar el fútbol y no pueden ni dirigir su club"

Tras el polémico partido en el que Rosario Central eliminó a Racing y las explosivas declaraciones de Milito, Di María se expidió en su cuenta de Instagram.

Rosario Central eliminó a Racing del Torneo Apertura al vencerlo 2-1 este miércoles en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final. El partido quedó muy marcado por las polémicas expulsiones de Maravilla Martínez (vio la roja en una falta que no lo ameritaba) y Marco Di Cesare por doble amonestación (la primera fue dudosa).

Tras el encuentro, toda la parcialidad blanquiceleste quedó furiosa. Gustavo Costas, por un lado, decidió no dar su conferencia de prensa, mientras que Diego Milito denunció que se sintió "robado" y llamó a "cambiar el fútbol argentino", al que calificó de estar "roto". Estas explosivas declaraciones fueron respondidas por Ángel Di María.

El fuerte posteo de Ángel Di María contra Diego Milito Historia Di María respuesta Milito Ángel Di María se expidió en sus historias de Instagram. @angeldimariajm "Cómo molesta que Rosario Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas?", comienza el descargo que publicó en sus historias de ïnstagram.

Tras esto, atacó directamente (aunque sin nombrarlo) al presidente de Racing: "Caretas. Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta", apuntó, en una clara referencia a las críticas que viene recibiendo en el último tiempo Milito por parte de los hinchas académicos.

"Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el fútbol está manchado?", sostuvo finalmente el Fideo. Y concluyó: "El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales, y eso molesta. Buenas noches".