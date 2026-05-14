La fuerte respuesta de Jorge Almirón, DT de Central, a la denuncia de "robo" de Diego Milito: "No sé qué partido vio"

En un partido marcado por las polémicas, Rosario Central venció 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales del Torneo Apertura donde se verán las caras con el River de Coudet el próximo sábado a las 19:30 en el Monumental.

A pesar de que del lado del Canalla todo es alegría y fiesta, en la Academia se fueron muy enojados con el arbitraje de Darío Herrera. Tal es así, que tanto Costas como los jugadores no hablaron con la prensa, pero quien sí lo hizo fue Diego Milito . El presidente del cuadro de Avellaneda denunció que se sintió "robado" y llamó a "cambiar el fútbol argentino", al que calificó de estar "roto".

Estas declaraciones bombas fueron respondidas por Jorge Almirón . Antes de irse del Gigante de Arroyito, el entrenador canalla pasó por la zona mixta y allí le preguntaron puntualmente por los tremendos dichos del presidente de la Academia. Al escucharlo, no se quedó callado y le respondió de manera contundente: "No sé qué partido vio. Yo vi doble amonestación y la expulsión fue expulsión. Algo tiene que decir. Nosotros ganamos bien en la cancha".

La fuerte respuesta de Jorge Almirón a la denuncia de "robo" de Diego Milito X @Rosariotres

El análisis del partido en palabras de Almirón

"El resultado fue superjusto. El partido era así, Racing es difícil, un equipo con juego directo. Nos acomodamos al partido de esa manera. En la única que tuvieron anotaron y no es fácil dar vuelta un resultado en este estadio, con la presión que hay, y es la segunda vez que lo hicimos. En el segundo tiempo los pasamos por arriba. Hicimos el partido que debíamos hacer y obviamente aprovechamos las expulsiones", comenzó.

"Físicamente al equipo se lo vio bien. Todos terminaron bien, con el cansancio natural, pero en buenas condiciones. Venimos soportando el trajín de la doble competencia. Tenemos la semi y Copa Libertadores, es una locura que tengamos que jugar un alargue", lanzó. Y concluyó: Había muchos nervios, pero lo de la gente fue increíble. Fue merecido el triunfo y lo ganamos con nuestras armas. Todos nos tuvimos que adaptar al partido que se daba".