Video: Lucas Martínez Quarta se sorprendió en plena nota con la TV al enterarse qué día se jugará River-Central

Lucas Martínez Quarta firmó una de esas jugadas que explican por qué es mucho más que un defensor central. En la victoria de River frente a Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura , el zaguero protagonizó una acción memorable: inició la maniobra desde su propio terreno, avanzó varios metros con decisión, abrió el juego hacia el sector derecho y, lejos de conformarse, siguió la secuencia hasta aparecer en el área rival para definir de cabeza con categoría de goleador. Un gol completo, construido de punta a punta, que además llega en un momento ideal para su confianza.

Más allá de la floja respuesta del arquero Insfrán en la salida, el mérito principal fue del Chino, que leyó a la perfección los espacios y atacó el área con timing exacto. La asistencia de Joaquín Freitas terminó de darle forma a una acción colectiva de alto vuelo que tuvo a Martínez Quarta como protagonista absoluto. Con este tanto, el defensor alcanzó su tercer gol de la temporada: anteriormente había convertido en la despedida de Marcelo Gallardo frente a Banfield y también había marcado sobre la hora ante RB Bragantino en Brasil semanas atrás.

MARTÍNEZ QUARTA LA EMPEZÓ Y DEFINIÓ PARA EL 2-0 DE RIVER CONTRA GIMNASIA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/ixfnOf6qVW

“Vi que no había nadie y arranqué, había espacios, Joaco (Freitas) se abrió y tiró un buen centro, ja. Estoy contento por el gol”, describió sobre cómo vivió el jugadón que armó a los 20 minutos del segundo tiempo.

“Sabemos lo que es el fútbol argentino, lo difícil que es, a veces no se puede ganar como uno quiere. Lo que tuvimos en este último tiempo es que supimos sufrir, sufrimos como equipo. La victoria llegó, trabajada, pero llegó. Hay que prepararse ahora para el domingo”, continuó Martínez Quarta en base a lo que se viene.

Martínez Quarta se sorprendió en plena nota con la TV al enterarse qué día se jugará River-Central

Por último, el foco rápidamente se trasladó a lo que viene. River ya tiene en el horizonte la semifinal frente a Rosario Central, un duelo que finalmente se disputará este sábado y no el domingo, debido al compromiso del Canalla por Copa Libertadores el martes próximo.

Martínez Quarta se sorprendió en plena nota con la TV al enterarse qué día se jugará River-Central X @TNTSportsAr

La modificación en el calendario tomó por sorpresa incluso al propio Martínez Quarta, quien dejó una reacción tan inesperada como llamativa tras el partido: “¿Sábado? Me entero ahora, pensé que era el domingo. Tenemos un poco menos de descanso, pero la adrenalina y la euforia con la que venimos nos va a hacer recuperar rápido”, concluyó.