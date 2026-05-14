Tras la clasificación a semifinales, el Chacho Coudet fue contundente a la hora de hablar sobre el arbitraje pensando en la semi frente al Canalla.

River sigue a paso firme en busca de ser el campeón del Torneo Apertura. Luego de la sufrida clasificación ante San Lorenzo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró otro cara frente a Gimnasia de La Plata y con goles de Driussi y Martínez Quarta ganó 2-0, le dio una alegría a su gente en el Monumental y se metió en las semifinales.

Ahora, en la próxima instancia se verá las caras con el Rosario Central de Ángel Di María (sábado con horario a confirmar en Núñez), que horas atrás eliminó de manera muy polémica a Racing en el alargue y en un compromiso donde la Academia terminó con 9 jugadores y se fue muy enojado con Darío Herrera.

La tajante respuesta del Chacho Coudet sobre si le preocupa el arbitraje en la semi ante Central Palpitando lo que será el enfrentamiento ante el Canalla por un lugar en la final del Torneo Apertura, el Chacho Coudet fue consultado en conferencia de prensa sobre si le preocupa el arbitraje en la semi ante el equipo dirigido por Jorge Almirón tras lo ocurrido en el Gigante de Arroyito frente a los de Costas.

Eduardo Chacho Coudet River Coudet no se metió en la polémica y no habló de los arbitrajes pensando en la semi contra Central. Fotobaires

¿Su respuesta?, tajante: “Tenemos que prepararnos de la mejor manera para enfrentar al equipo que nos toca, estoy preocupado por eso, sinceramente”, comenzó. Y luego continuó: “Hay que llegar de la mejor manera y pensar en el partido que podemos hacer, vamos a tener un rival muy difícil enfrente. Hay que tratar de seguir mejorando en lo futbolístico en cada partido, es lo único que nos pasa por la cabeza”.