La tajante respuesta del Chacho Coudet sobre si le preocupa el arbitraje en la semi ante Central
Tras la clasificación a semifinales, el Chacho Coudet fue contundente a la hora de hablar sobre el arbitraje pensando en la semi frente al Canalla.
River sigue a paso firme en busca de ser el campeón del Torneo Apertura. Luego de la sufrida clasificación ante San Lorenzo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró otro cara frente a Gimnasia de La Plata y con goles de Driussi y Martínez Quarta ganó 2-0, le dio una alegría a su gente en el Monumental y se metió en las semifinales.
Ahora, en la próxima instancia se verá las caras con el Rosario Central de Ángel Di María (sábado con horario a confirmar en Núñez), que horas atrás eliminó de manera muy polémica a Racing en el alargue y en un compromiso donde la Academia terminó con 9 jugadores y se fue muy enojado con Darío Herrera.
La tajante respuesta del Chacho Coudet sobre si le preocupa el arbitraje en la semi ante Central
Palpitando lo que será el enfrentamiento ante el Canalla por un lugar en la final del Torneo Apertura, el Chacho Coudet fue consultado en conferencia de prensa sobre si le preocupa el arbitraje en la semi ante el equipo dirigido por Jorge Almirón tras lo ocurrido en el Gigante de Arroyito frente a los de Costas.
¿Su respuesta?, tajante: “Tenemos que prepararnos de la mejor manera para enfrentar al equipo que nos toca, estoy preocupado por eso, sinceramente”, comenzó. Y luego continuó: “Hay que llegar de la mejor manera y pensar en el partido que podemos hacer, vamos a tener un rival muy difícil enfrente. Hay que tratar de seguir mejorando en lo futbolístico en cada partido, es lo único que nos pasa por la cabeza”.
El análisis del Chacho Coudet tras la clasificación a semifinales
Por otro lado, Coudet analizó la gran victoria de River ante Gimnasia: “Hoy hemos dejado buenas sensaciones, venimos con un desgaste físico importante y se hace difícil esto de jugar cada tres días. Hay que seguir trabajando sobre todo en la recuperación y prepararnos para el partido del sábado”, comenzó.
“Salimos a intentar jugar y ser protagonistas. A veces los resultados cuestan más. Contra San Lorenzo, el gol en el último minuto fue el tiro número 30 de River al arco rival, eso quiere decir que siempre sostenemos la intención. La gente quiere ganar y nosotros también”, cerró.