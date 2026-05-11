El Chacho Coudet confirmó el regreso de un referente para los cuartos ante Gimnasia y ya hay polémica

Pensando en el choque de cuartos ante el Lobo, el entrenador de River anunció en conferencia de prensa la vuelta de un histórico a la lista de convocados.

Chacho Coudet confirmó el regreso de un histórico en River para los cuartos del Apertura.

Luego de la infartante y sufrida clasificación por penales ante San Lorenzo, River comenzó la semana a puro entrenamiento pensando en el choque del miércoles a las 21:30 frente a Gimnasia de la Plata, quien dio el golpe al eliminar a Vélez en Liniers, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

De cara al compromiso frente al Lobo, Eduardo Coudet lanzó una importante noticia que ya genera opiniones contrapuestas entre los hinchas millonarios: Franco Armani estará disponible y volverá a la lista de convocados. ¿Pero debe volver al arco en plena definición del campeonato?

Franco Armani y su sincericidio tras el gol de Universitario. Foto: River Plate Franco Armani regresará a los convocados para los cuartos contra Gimnasia. Foto: River Plate

"El miércoles ya Franco puede estar a disposición", sentenció el Chacho en conferencia de prensa. No obstante, el Pulpo, que tuvo un 2026 complicado y atravesado por las lesiones, integraría el banco de los suplentes, ya que el gran presente de Santiago Beltrán, la figura de la noche ante San Lorenzo, hizo que se gane el puesto y asome como el titular indiscutido.

Las lesiones, el gran karma de Franco Armani en 2026 Un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles de esa misma pierna y una posterior fibrosis lo marginaron de las canchas desde el arranque de la pretemporada. Franco Armani apenas pudo disputar los primeros 45 minutos de la derrota frente a Vélez el pasado 22 de febrero y desde entonces no volvió a atajar. Apenas un tiempo en casi seis meses, hasta que finalmente regresó a una convocatoria.