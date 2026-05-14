Tras la polémica eliminación en el Gigante de Arroyito, Racing subió un tremendo posteo a sus redes para protestar por el arbitraje del juez que irá al Mundial.

La eliminación de Racing en el Torneo Apertura dejó mucho más que una derrota en Rosario. La caída 2-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito estuvo marcada por la polémica, las decisiones arbitrales y un final cargado de tensión que terminó desatando la bronca de todo el mundo académico. El conjunto de Avellaneda luchó hasta el último minuto, pero terminó despidiéndose del certamen en un contexto caliente y repleto de controversias.

El encuentro se definió en el tiempo suplementario, en un desarrollo cambiante y cargado de dramatismo. Sin embargo, gran parte de la atención se centró en las decisiones del árbitro Darío Herrera, especialmente por las expulsiones que sufrió Racing en el tramo decisivo del partido. Adrián “Maravilla” Martínez vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR, mientras que Marco Di Césare dejó el campo por acumulación de amarillas, dejando a la Academia con apenas nueve futbolistas en cancha en el cierre de la serie.

Gustavo Costas se fue sin hablar del Gigante de Arroyito tras la eliminación de Racing. Racing quedó eliminado del Torneo Apertura en un partido con mucha polémica. FotoBaires

Una vez consumada la eliminación, quien tomó la palabra fue Diego Milito. El presidente de Racing no ocultó su indignación y lanzó fuertes declaraciones contra el arbitraje apenas terminado el partido. El exdelantero aseguró que su equipo fue perjudicado y habló de un “robo”, dejando en claro el profundo malestar que existe puertas adentro del club por lo sucedido en Rosario. Sus dichos rápidamente repercutieron en el ambiente futbolero y encendieron todavía más el debate.

El original (y durísimo) posteo de Racing para protestar por el arbitraje de Herrera ante Rosario Central El enojo también se trasladó a las redes sociales oficiales de la institución de Avellaneda. En Instagram, Racing publicó el resultado final acompañado por una imagen que llamó rápidamente la atención de los hinchas y usuarios. En la fotografía se observa el campo de juego inclinado y la pelota en poder del árbitro Herrera, una representación que muchos interpretaron como una crítica implícita hacia el arbitraje y el desarrollo del encuentro.