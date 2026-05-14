"Sos un fantasma": el video del fuerte cruce de un jugador de Racing con otro de Central en zona de vestuarios

Mientras un futbolista del Canalla estaba dando una nota, uno de Racing le dijo una fuerte frase que no le cayó para nada bien. ¿Quiénes fueron?

Un futbolista de Racing y uno de Central tuvieron un fuerte cruce en zona mixta.

En un partido con muchas polémicas, Rosario Central venció 2-1 a Racing, que terminó con 9 jugadores por las en el las más que discutibles expulsiones de Maravilla Martínez y Marcó Di Césare, en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales del Torneo Apertura.

Jugando todo el alargue con dos hombres menos, la Academia no pudo sobreponerse y terminó cayendo por el gol de Enzo Copetti al minuto 106. Tras la dolorosa eliminación en tierras canallas, los futbolistas del conjunto de Avellaneda se fueron muy calientes con el arbitraje de Darío Herrera, pero Matko Miljevic también se cruzó con el autor del gol que le dio la clasificación a los dirigidos por Jorge Almirón.

El fuerte cruce entre Enzo Copetti y Matko Miljevic en zona de vestuarios En un video difundido en La Noche de TyC Sports, se puede ver a Copetti dando una nota a los medios. Allí pasa por atrás Miljevic, todo enfurecido y masticando bronca, y al escuchar las declaraciones del ex Racing le dice por lo bajo “sos un fantasma”.

Miljevic tildo a Copetti de "fantasma" tras la clasificacion de Central TyC Sports

Por su parte, el delantero de Central se da vuelta, se muerde los labios para no contestar y el periodista le pregunta qué pasó. No obstante, prefirió no responder sobre el tema y hacer oídos sordos como si no hubiera escuchado nada: "Dejá ya está no pasó nada. Mejor que no lo escucharon, je".