Video: la polémica expulsión de Maravilla Martínez en la visita de Racing a Rosario Central

Por los cuartos de final del Apertura, Adrián Martínez vio la roja en el Gigante de Arroyito por una falta que no parecía ameritar semejante castigo.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura, Racing y Rosario Central jugaron un picante duelo en el Gigante de Arroyito. En un encuentro muy físico que iba igualado 1-1, el elenco de Avellaneda se quedó sin una de sus principales figuras y referentes cerca del final por una acción que generó mucha polémica.

Es que al minuto 74, Adrián Martínez fue expulsado a instancias de VAR por una falta sobre Emanuel Coronel que no parecía tan contundente como para aplicar el máximo castigo disciplinario, lo que provocó la indignación y las protestas de todo el equipo y los hinchas blanquicelestes.

La polémica expulsión de Maravilla Martínez contra Rosario Central La polémica expulsión de Maravilla Martínez contra Rosario Central TNT Sports Lo que hizo Maravilla fue sacarse de encima con su brazo al defensor canalla en una disputa, y terminó impactando levemente en el cuello del rival, quien rápidamente se revolcó en el suelo. El árbitro Darío Herrera en primera instancia sancionó la infracción con amarilla, lo que aparentaba ser lo más lógico, hasta que fue llamado desde la cabina.

Tras revisar la incidencia durante unos instantes en el monitor, el juez principal volvió al campo y cambió su decisión por observar un "golpe en el rostro con el antebrazo", por lo que le mostró la roja a Martínez. Todo Racing protestó el fallo y en redes volvieron a salir a la luz todas las sospechas de arbitrajes favorables alrededor de Central.