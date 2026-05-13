De cara al choque de esta noche frente a la Academia, salió a la luz una tremenda estadística de Rosario Central que generó mucha ilusión en los hinchas.

La tremenda estadística de Rosario Central que ilusiona a los hinchas de cara al cruce de Racing.

Rosario Central recibirá este miércoles a Racing, por los cuartos de final del Torneo Apertura y el equipo santafecino cuenta con una estadística que lo ilusiona de cara a este encuentro.

El dato alentador para Central es que lleva más de 100 años sin perder un enfrentamiento de eliminación directa ante el equipo de Avellaneda, por lo que buscará extender esta racha en el encuentro de esta tarde noche en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central lleva más 100 de años sin perder un mano a mano con Racing en Arroyito Ángel Di María Racing Rosario Central Apertura 2026 Rosario Central y una imponente estadística pensando en el cruce con Racing. Fotobaires La última vez que Racing le ganó un partido de eliminación directa a Rosario Central fue en la Copa Ibargüen de 1917, que enfrentaba al vigente campeón del fútbol argentino con el ganador rosarino, que tenía la liga más poderosa del interior del país.

Aquel encuentro terminó en triunfo por 3-2 para Racing, que en aquella época dominaba de manera absoluta en el fútbol local, pero, a partir de allí, Rosario Central se convirtió en una pesadilla para Racing, que nunca más lo pudo derrotar en un enfrentamiento de este tipo. El siguiente cruce de eliminación directa se dio en los cuartos de final del Nacional de 1979, donde los rosarinos se quedarían con el triunfo por 6-1 en el global.

Mucho más cerca en el tiempo, en las semifinales de la Copa Argentina 2015, Rosario Central, que en aquel entonces era dirigido por Eduardo Coudet, se quedaría con la victoria por 1-0 gracias al gol de Marco Ruben y se clasificaría a la final, donde fue perdió ante Boca un partido en el cual se vio muy perjudicado por el arbitraje.