La pésima noticia que recibió River tras la clasificación a las semifinales del Apertura

Pese a estar entre los cuatro mejores del certamen local, River y Eduardo Coudet recibieron una mala noticia con un futbolista pensando en lo que se viene.

A pesar de que River sigue festejando su clasificación a semifinales del Torneo Apertura tras vencer por 2-0 a Gimnasia en el Monumental, el Chacho Coudet y todos los hinchas millonarios recibieron una pésima noticia este jueves por la mañana.

Agustín Ruberto, una de las joyas de la Reserva y con presencia en la lista de convocados, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda por segunda vez en menos de dos años y estará más de 8 meses afuera de los terrenos de juego.

Agustín Ruberto se rompió los ligamentos cruzados y estará 8 meses afuera Ruberto y Echeverri Agustín Ruberto se rompió los ligamentos cruzados y estará 8 meses afuera de las canchas. Archivo

Los problemas para el juvenil comenzaron al finalizar el entrenamiento del martes. Allí, el delantero sintió molestias y se realizó estudios que arrojaron este pésimo diagnóstico. No obstante, la decisión del elenco de Núñez fue no dar a conocer el parte médico el mismo día del choque frente a Gimnasia para no desanimar a los hinchas.

Esta lesión de Ruberto, que jugó seis partidos en lo que va del año, lo marginará de toda la actividad restante de 2026 y recién podría volver a estar disponible para el inicio de la próxima temporada. Antes de la intervención quirúrgica, deberá esperar a que disminuya la inflamación en la rodilla afectada y, posteriormente, afrontará un extenso proceso de recuperación.