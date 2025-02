Mazazo para la Sub 20 de Argentina y River tras el 4-3 a Uruguay en el Sudamericano

La Selección argentina continúa con su buen rendimiento en el Sudamericano Sub-20. El pasado viernes, a pesar de haber sufrido más de la cuenta, logró una victoria por 4-3 frente a Uruguay en la segunda fecha del hexagonal final, y quedó a un paso de clasificar al Mundial, que se disputará entre septiembre y octubre de este año en Chile. Con dos dobletes, uno del Diablito Echeverri y otro de Maher Carrizo, los dirigidos por Diego Placente siguen con puntaje perfecto en esta etapa final. Ahora, se preparan para enfrentar a Colombia este lunes a las 19:30.

Sin embargo, no todo fue festejo para el DT argentino. A los 15 minutos del primer tiempo, Agustín Ruberto, delantero de River, sufrió una durísima infracción que ni el árbitro Michael Espinoza ni el VAR decidieron revisar. Tras ser derribado por Kevin Martínez, lateral uruguayo, el delantero quedó lesionado, lo que generó preocupación en el banco de suplentes.

La jugada en la que se lesionó Ruberto

El atacante, con su característico olfato goleador, luchó por una pelota en el área celeste y, tras puntearla, fue derribado por Martínez, quien atrapó su pierna izquierda al momento de la caída, provocando un giro antinatural en su rodilla. Inmediatamente, Ruberto quedó tendido en el suelo, visiblemente dolorido.

A pesar de su esfuerzo por regresar al campo, el dolor fue demasiado y pocos minutos después tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, siendo reemplazado por Maher Carrizo, extremo izquierdo de Vélez, quien terminó marcando un doblete. Finalmente, se confirmó la peor noticia de todas: el delantero de River sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lo operarán en los próximos días y estará entre seis y siete meses afuera de las canchas.

De esta forma, tanto Placente como Gallardo sufren una durísima baja para gran parte de la temporada. No obstante, el joven de 19 años podría regresar para el Mundial de la categoría, si es que la Albiceleste logra clasificarse.

En cuanto a la jugada de la lesión del futbolista, Carrizo ingresó al campo de juego más tarde de lo que se esperaba, debido a que Espinoza no permitió la reanudación del partido durante un tiro de esquina a favor de Uruguay, lo que alimentó la sospecha de que el VAR no estaba operando correctamente en la jugada que involucró a Ruberto, y por eso no se revisó el contacto dentro del área.