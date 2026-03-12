¡Sorpresivo! El bombazo que metería Chacho Coudet en su debut en River frente a Huracán

Este jueves, Eduardo Coudet se estrenará en el banco de River y podría incluir en la formación titular a un jugador que llamó su atención en los entrenamientos

Coudet afina el lápiz y sorprende con el once de River en el Ducó.

Llegó el día. Este jueves desde las 21:30, Eduardo Coudet iniciará su ciclo como DT de River en la visita a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha del Torneo Apertura. Y en su debut, el Chacho ya dejó entrever algunas decisiones fuertes que tomaría en la formación titular.

Durante su primera semana de trabajo, el exentrenador del Alavés analizó variantes y sacó conclusiones rápidas. Una de ellas tiene que ver con Kendry Páez, la joya ecuatoriana de apenas 18 años que llegó como apuesta y Marcelo Gallardo no pudo disfrutar mucho.

Kendry Páez, con muchas chances de ser titular en el primer partido de Eduardo Coudet en River Hasta ahora, el mediocampista había tenido poca participación desde su llegada: jugó tres partidos y en todos ingresó desde el banco de suplentes. Tras verlo en los entrenamientos, Coudet quedó muy conforme con el rendimiento del ex Chelsea y todo indica que le dará una oportunidad en el Tomás Adolfo Ducó.

Kendry Paez River entrenamiento La joya colombiana ex Chelsea iría desde el arranque ante Huracán. @RiverPlate La idea del cuerpo técnico es rodear mejor a Juan Fernando Quintero, quien, pese a las especulaciones, continuaría como conductor del equipo y además mantendría la cinta de capitán. En ese sentido, Páez y Tomás Galván aparecen como los socios ideales del colombiano para generar más juego en los últimos metros.