River visita a Huracán en el debut de Coudet como DT: hora, TV y formaciones

El nuevo entrenador de River tendrá su estreno oficial este jueves en el Ducó, en un duelo válido por la Zona B del Torneo Apertura.

River Plate visitará este jueves a Huracán en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura del fútbol argentino. El partido se disputará desde las 21:30 en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El encuentro marcará un momento especial para el conjunto de Núñez, ya que será el debut oficial de Eduardo Coudet como director técnico del equipo. El entrenador asumió recientemente con el desafío de iniciar una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso en la historia del club.

Eduardo Coudet fue presentado como DT de River. Eduardo Coudet se estrena como DT de River ante Huracán. Foto: @River Plate En el campeonato, River se ubica séptimo en la Zona B con 11 puntos y necesita sumar para mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Huracán tendrá público en el Ducó Del otro lado estará Huracán, que llega a este compromiso en la sexta posición con 12 unidades y con la posibilidad de acercarse a los primeros lugares de la tabla. El equipo dirigido por Diego Martínez contará con un importante apoyo en las tribunas.

Tras varios días de negociaciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el club recibió autorización para que 15 mil hinchas puedan asistir al estadio. La medida llega luego de la preocupación generada por el derrumbe ocurrido recientemente en un estacionamiento de un complejo de viviendas cercano al estadio.