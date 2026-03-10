Diego Martínez fue contundente sobre la posibilidad de que Huracán-River se juegue a puertas cerradas: "En nuestra cancha y con nuestra gente"

Diego Martínez dejó en claro su postura sobre la posibilidad de que el partido se juegue a puertas cerradas en el Ducó.

Este jueves a las 21:30 horas, el Huracán de Diego Martínez recibirá a River en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios en un encuentro que marcará el debut de Eduardo Coudet como DT del Millonario. Sin embargo, el pasado lunes por el mediodía la Seguridad porteña informó que el choque se deberá disputar a puertas cerradas o en otro estadio.

Esto se debe a que el pasado 3 de marzo se produjo un derrumbe a cinco cuadras del estadio del Globo y por el peligro que puede haber en las inmediaciones, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires decidió que el partido se dispute sin público, tal como sucedió frente a Belgrano. En caso de que los de Parque Patricios quieran que haya público, deberían trasladar la localía a otra cancha.

Huracán irá a la Justicia para jugar con público ante River en el Ducó No obstante, este martes por la mañana Huracán lanzó un duro comunicado en el que dejó en claro su desacuerdo con la medida que impulsan autoridades de la Ciudad de Buenos Aires: "Jugar sin público nuevamente no es una opción, que para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma", expresó el club.

La institución también cuestionó los argumentos de la medida al afirmar que “las decisiones que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”.

Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,… pic.twitter.com/iXRnxll8VI — CA Huracán (@CAHuracan) March 10, 2026 Diego Martínez fue contundente y pidió que el partido se juegue en el Ducó y con público Ahora, quien dio su opinión sobre este tema fue Diego Martínez. El entrenador del Globo habló este martes en conferencia de prensa y planteó que Huracán debe jugar en su estadio y contar con el apoyo de su gente en un partido de máxima exigencia: “Queremos que se pueda jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Para nosotros es determinante poder tener el apoyo de nuestra gente en todos los partidos. Ya nos tocó afrontar contra Belgrano un partido con un marco raro, que no es lo ideal. Esperamos que se pueda resolver de manera favorable y justa para todos. Sé que la dirigencia está en tratativas para encontrar la mejor solución”, lanzó.