Atlético de Madrid goleó con dos de Julián Álvarez: el arquero de Tottenham tuvo dos bloopers ¡y lo sacaron a los 17'!
Por la ida de los octavos, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham como local. Kinsky, guardameta del cuadro inglés, tuvo una noche de terror.
Este martes comenzaron los octavos de final de la Champions League y el Atlético de Madrid pisó fuerte en casa. Por el partido de ida, goleó 5-2 al Tottenham Hotspur en el Metropolitano en un duelo muy dinámico que tuvo un comienzo arrasador, un gran Julián Álvarez que marcó un doblete y un insólito episodio con el arquero visitante.
Los goles del Colchonero fueron obra de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, la Araña por duplicado y Robin Le Normand, mientras que para los Spurs descontaron Pedro Porro y Dominic Solanke. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó tristemente Antonín Kinský, quien hizo hoy su debut en la Liga de Campeones, pero el mismo no podría haber sido peor.
El primer error de Kinsky que permitió el 1-0 del Atlético de Madrid
Ya a los 5 minutos, en un intento de despeje, el joven guardameta checo se resbaló y le regaló la pelota al rival en el área. Los rojiblancos no se durmieron y aprovecharon para abrir el marcador. A los 14' un nuevo error, ahora de la defensa, permitió el 2-0 para los locales. Y unos instantes después, a los 15', el portero del elenco londinense volvió a dar la nota.
El primer gol de Julián Álvarez con un horror del arquero del Tottenham
Kinský intentó hacer un pase sutil a un compañero, pero producto de los nervios le pifió al esférico y habilito a Julián Álvarez para que convirtiera la victoria en goleada en tan solo 15 minutos. Sería su última pifia, ya que después de eso, el DT del Tottenham, Igor Tudor, lo cambió a los 17' por Guglielmo Vicario, el habitual titular. El arquero bohemio se marchó con una notoria expresión de impotencia y se fue directo a los vestuarios, sin sentarse en el banco de suplentes.
Kinsky fue sustituido a los 17 minutos tras sus 2 errores y los 3 goles recibidos
El 4-0 llegó a los 22', con un rebote de Le Normand tras una gran atajada del 1 italiano, y Pedro Porro consiguió el descuento a los 26', para que el primer tiempo terminara 4-1. Ya en el complemento, la Araña tuvo oportunidad de estirar la ventaja a los 54' en una gran contra posterior a una impresionante salvada de Oblak, y Solanke puso cifras definitivas a los 76'.
El segundo gol de Julián para el 5-1 del Atlético
De este modo el Atlético de Madrid consiguió una gran victoria y una importante diferencia para encarar con tranquilidad la revancha en Londres la próxima semana. Tottenham, en tanto, estiró su mal momento y sumó su sexta derrota consecutiva. Eliminado de la FA Cup y la Copa de la Liga, y con un pie afuera de la Champions, completa el combo con su pésimo momento en la Premier, en la que marcha 16° y está a un solo punto de la zona de descenso.