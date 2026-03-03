La alegría del Cholo Simeone tras clasificar a la final de la Copa del Rey: "Esto es el Atleti"

El Atlético de Madrid se quedó con una dura clasificación al ganar 4-0 en la ida y perder 3-0 en la Vuelta ante Barcelona. Será la 11° final de Simeone.

Será la onceava final del Cholo desde su llegada al elenco colchonero en 2011 y la primera desde la Supercopa de España 2020. El entrenador argentino no pudo ocultar su alegría es hizo una llamativa confesión luego del encuentro: "Hoy cuando íbamos 3-0 dije 'esto es el Atleti'", indicó en diálogo con Movistar Plus.

La alegría del Cholo Simeone tras clasificar a la final de la Copa del Rey La alegría del Cholo Simeone tras clasificar a la final de la Copa del Rey "Sabíamos que veníamos a un campo difícil contra un equipo que juega muy bien. No pudimos y no nos dejaron progresar en ataque para tener más jugadas de peligro", reconoció luego. Y destacó la importancia de la ventaja conseguida en la ida: "En casa lo tuvimos porque jugamos con una intensidad más alta y ellos menos. Por eso hicimos cuatro goles y pudimos hacer dos más. Hoy no, pero me voy con la alegría de saber sufrir. Hicimos un gran partido en casa, me faltó un gol para irnos con 5-0, me fui enojado por eso y hoy sufrimos".

Por otro lado, se refirió a lo que significa volver a jugar una final de la Copa del Rey, a la que no llegan desde 2013: "La estábamos buscando desde hace tiempo. Veníamos de dos semifinales perdidas y teníamos un rival extraordinario, que juega a un ritmo superior cuando pone intensidad. Fue un partido duro, sabíamos que iba a ser largo. Llegamos al lugar donde queríamos. Nos quedamos con esa sensación".