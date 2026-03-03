Barcelona goleó 3-0 al Atlético de Madrid, pero no alcanzó: el equipo del Cholo, a la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid sufrió más de la cuenta en la revancha ante Barcelona, pero gracias al 4-0 en la ida se ganó un lugar en el duelo decisivo.

El Atlético de Madrid perdió 3-0 como visitante por la revancha de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, pero se impuso 4-3 en el global gracias a la goleada 4-0 obtenida en la ida y se metió en la gran final, en la que se medirá con la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao.

El conjunto blaugrana dio todo de si y estuvo muy cerca de conseguir una remontada épica, pero los goles que hicieron el mediocampista Marc Bernal por duplicado y el delantero Raphinha no fueron suficientes para igualar la serie y forzar el alargue.

El primer gol de Bernal para el 1-0 del Barcelona Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CofG002/status/2028931616937013723?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/RcfxGD5QKR — Martin Zubimendi #ARS (@CofG002) March 3, 2026 Luego de insistir desde el arranque del encuentro, el Barça logró la tan ansiada apertura del marcador a la media hora de partido, cuando Bernal definió solo frente al arco tras una muy buena acción individual de Lamine Yamal, la gran figura del equipo catalán con tan solo 18 años.

Sobre el final de la primera mitad, ya en tiempo de descuento, Raphinha pudo extender la ventaja para el elenco con una buena ejecución de penal.

El gol de penal de Raphinha para el 2-0 del Barcelona Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bookthingscade/status/2028936705495929089?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/zPYcUFgAcZ — bookthingscade (@bookthingscade) March 3, 2026 El tercer gol llegó a los 27 minutos del complemento, cuando Bernal convirtió nuevamente, esta vez al desviar con lo justo un buen centro del portugués Joao Cancelo y así descolocar al arquero argentino Juan Musso. Pese a la insistencia en los minutos finales, el Barcelona no pudo anotar el gol que hubiese sido el 4-4 en la serie y se quedó con las manos vacías.