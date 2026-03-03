El ayudante de Coudet en Alavés contó cómo se gestionó su llegada a River: "Era un anhelo muy importante"

Patricio Graff, quien acompañó a Coudet durante su paso por Deportivo Alavés, dio detalles de cómo fue la última semana tras conocerse el interés de River.

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, River Plate actuó con rapidez y no tardó ni una semana en encontrar a su sucesor. Eduardo Coudet, quien este martes se despidió de manera oficial del Deportivo Alavés, ya emprendió viaje a Argentina y llegará este miércoles para hacerse cargo del primer equipo del cuadro de Núñez.

Patricio Graff, quien hasta hoy era su ayudante de campo en el elenco vasco, contó detalles esta noche acerca de cómo se gestó todo en tan poco tiempo: "Fue todo muy rápido. Estábamos terminando un partido, al día siguiente jugó River y perdió. Ahí empezó a saltar la noticia de que el Chacho era una prioridad. Como él dijo en su momento, para él era un anhelo muy importante, una posibilidad que no podía dejar pasar", comenzó a relatar en diálogo con TyC Sports.

Patricio Graff dio detalles de la llegada de Eduardo Coudet a River Patricio Graff dio detalles de la llegada de Eduardo Coudet a River En ese sentido, el exdefensor de Rosario Central y Gimnasia dio su opinión sobre el paso que dio su excompañero de equipo y cuerpo técnico: "Me parece espectacular que haya tomado esta decisión. No tengo dudas de que va a ser un gran entrenador para River y va a salir todo muy bien", sostuvo.

"Yo creo que el juego de River va a ser sobresaliente. Tiene gente joven, experimentada: el mix que te permite ir mechando y jugando con las estructuras del juego. Es un tipo muy inteligente, muy capaz, que sabe leer a quién tiene que abrazar, de quién tiene que alejarse, con quién tiene que gritar. Esas facetas las maneja muy bien", insistió.