Di Carlo confirmó que River evaluó incorporar a Sebastián Villa y reveló por qué desistió: "Hubo varios factores"

River evaluó incorporar a Sebastián Villa, pero finalmente desistió. Stefano Di Carlo explicó que la decisión se tomó tras un análisis de distintos factores.

En medio de los rumores de su posible regreso a Boca, Sebastián Villa enfrentó anoche a River con Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas.

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, reconoció que el club mantuvo conversaciones para analizar la posible incorporación del delantero colombiano ex Boca Sebastián Villa, pero aclaró que finalmente se decidió no avanzar con su llegada.

"Hubo una conversación, se hicieron un montón de consideraciones y evaluaciones que conjugan aspectos diversos, y la suma de todos esos factores nos llevó a la decisión de que no era una posibilidad", explicó el dirigente en una entrevista televisiva. Según detalló, el nombre del delantero fue acercado a la dirigencia, se le dio tratamiento como a cualquier otra opción y, tras el análisis correspondiente, se resolvió no incorporarlo.

Di Carlo explicó por qué River descartó a Sebastián Villa Ante la consulta sobre si existió algún factor externo determinante, Di Carlo negó versiones de conflictos o situaciones extraordinarias. "No pasó nada raro. Nos propusieron el nombre, se lo analizó y se concluyó en lo que se conoce: no se lo incorporó", remarcó en ESPN F90.

Di Carlo y la decisión de River de no contratar a Villa Di Carlo y la decisión de River de no contratar a Villa. ESPN También fue consultado sobre cuánto influyó la situación judicial que atravesó el futbolista en el pasado. Sin profundizar en detalles, señaló que la decisión respondió a “un conjunto de factores” y evitó ahondar en cuestiones personales por respeto al jugador y a las conversaciones internas.