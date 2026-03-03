La chicana del presidente de River a Boca por los títulos: "Empezaron a contar cualquier cosa"

Stéfano Di Carlo se refirió a las obligaciones que tiene River de levantar trofeos y aprovechó para pegarle de manera indirecta un palito a Boca.

La discusión sobre la validez o no de los títulos amateur se ha recrudecido en los últimos años. Sus mayores detractores son los clubes que ganaron pocos títulos durante ese período o menos que sus rivales, como es el caso de River Plate, que si bien tuvo sus logros en dicha etapa, se destacó mucho más a partir del profesionalismo.

Junto con Boca Juniors son, claramente, los dos equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino, pero dependiendo de si se cuenta o no los títulos ganados antes de 1931, cambian de lugar en la cima de la tabla de campeones. Sobre esta temática emitió su opinión este martes Stéfano Di Carlo.

La chicana de Stefano Di Carlo a Boca por el amateurismo La chicana de Stefano Di Carlo a Boca por el amateurismo En diálogo con ESPN, el presidente millonario, luego de confirmar la llegada del Chacho Coudet, se refirió a las obligaciones del cuadro de Núñez y deslizó una chicana a los de la Ribera: "River tiene que ser campeón urgente de lo que sea, es el equipo más ganador del profesionalismo por escándalo, desde que el fútbol es fútbol y se juega con reglas, después empezaron a contar cualquier cosa", lanzó este mediodía en F90.

Es que si se cuentan solo los títulos profesionales, la Banda es el club más laureado del país con un total de 65 consagraciones contra 57 del Xeneize. Sin embargo, contando la historia completa, Boca los sobrepasa 74 a 72, dado que levantó 17 trofeos en el amateurismo, mientras que los riverplatenses alzaron solo unos 7.