La “tibia” carta de despedida del Chacho Coudet del Alavés y la reacción de los hinchas españoles

La salida de Eduardo Coudet de Deportivo Alavés se confirmó oficialmente este martes, en medio de un clima cargado de tensión. Tras conocerse su inminente llegada a River Plate , el club español comunicó la desvinculación y puso fin a su ciclo, mientras en redes comenzaban a multiplicarse las reacciones de los hinchas .

"El Deportivo Alavés y el técnico argentino han alcanzado un acuerdo de desvinculación y finaliza así la etapa de Coudet al frente del banquillo albiazul ", expresó la entidad. De esta manera, se cerró una etapa de 15 meses en la que el entrenador dirigió 55 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, con un balance irregular de resultados.

El propio club también confirmó que el DT argentino dejará España para asumir un nuevo desafío en su país. En paralelo, desde la institución destacaron el trabajo realizado durante su gestión y le desearon éxitos en el futuro.

Además, el Alavés publicó en sus redes sociales una carta de despedida del propio Coudet, en la que el entrenador deja un mensaje cargado de reconocimiento hacia el club, sus dirigentes y los jugadores.

Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División. Ni hablar del plantel, que deja el 100% y el alma por este club.

Esto es una despedida. He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto.

Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo.

Simplemente GRACIAS.

La reacción de los hinchas: enojo y críticas

Sin embargo, el tono conciliador del mensaje no logró calmar a los hinchas del Alavés, que rápidamente expresaron su enojo en redes sociales. En la publicación oficial del club, muchos aficionados cuestionaron la salida del entrenador en medio de la temporada y apuntaron contra la decisión de marcharse.

Entre los comentarios más repetidos, se destacaron críticas por considerar que el DT abandonó el proyecto en un momento delicado, mientras que otros directamente manifestaron decepción por la forma en que se produjo la salida.

Un cierre con tensión y nuevo desafío en puerta

El final del ciclo de Coudet en el fútbol español deja un sabor agridulce: por un lado, el reconocimiento institucional y su mensaje de despedida; por otro, el descontento de una parte importante de la afición.

Ahora, el entrenador argentino iniciará una nueva etapa en River, donde asumirá con altas expectativas y el desafío de reencauzar a uno de los clubes más exigentes del continente.