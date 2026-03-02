Chacho Coudet se despidió del Alavés y se acerca a River: el detalle que falta resolver

Este lunes, Eduardo Coudet dirigió su última práctica en España y tiene todo arreglado para ser el nuevo DT de River. ¿Qué resta para sellar el acuerdo?

Coudet dirigió su última práctica en Alavés: se despidió del plantel y su llegada a River es inminente.

El ciclo de Eduardo Coudet en Deportivo Alavés está a punto de llegar a su fin y en River ya lo esperan con los brazos abiertos. Este lunes, tras haber licenciado al plantel durante dos días, el Chacho se reencontró con sus jugadores en el entrenamiento y les comunicó que en las próximas horas dejará el club para cumplir el sueño de dirigir al Millonario.

La decisión está tomada y solo resta pulir cuestiones formales. Por estas horas, ambos clubes negocian la salida del entrenador y solo resta definir un aspecto clave: el resarcimiento económico. En Núñez deberán compensar al elenco vasco por la salida anticipada del Chacho, cuyo contrato vence en junio de este año, aunque eso no será un impedimento.

Si bien todavía no hay cifras definitivas, aseguran que se trata de una suma accesible y que no pondrá en riesgo la operación. Lógicamente, ese monto será afrontado por River y es el último paso para que Coudet y se convierta en el sucesor de Marcelo Gallardo.

Eduardo Chacho Coudet Coudet será el sucedor de Gallardo en el banco de River. EFE La agenda de Eduardo Coudet: cuando llega a la Argentina y la fecha de su debut en River La idea en el club es que el ex DT de Racing y Central arribe al país entre miércoles y jueves para firmar un contrato hasta diciembre de 2027. Mientras tanto, el plantel seguirá bajo la conducción interina de Marcelo Escudero, quien estará al frente del equipo este lunes a las 21.30 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.