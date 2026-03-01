Contra quién debutará el Chacho Coudet en River y qué pedido le hará a Di Carlo

El Chacho Coudet será el sucesor de Gallardo y ya sabe contra qué rival debutará en su estreno como DT del Millonario. Además, el presidente le hará un pedido.

El Chacho Coudet ya sabe contra quien debutará en su estreno como DT de River.

Eduardo Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo en River. El Chacho, que era el principal candidato en la dirigencia del elenco de Núñez, tuvo una reunión muy positiva con Stéfano Di Carlo y los dirigentes del Millonario, y de esta manera volverá al país para dirigir al cuadro de la Banda.

Luego de la derrota del Alavés frente al Levante, el exentrenador de Racing y Rosario Central tuvo una reunión con los dirigentes de River y alcanzaron un acuerdo en el contrato que será por dos años hasta diciembre de 2027. Ahora, lo único que restan son algunos detalles contractuales, pero todo está encaminado.

De esta manera, se espera que Coudet llegue al país entre el miércoles y jueves de esta semana, firme su contrato y se ponga al mando del equipo, que necesita seguir ganando en el Torneo Apertura y levantar el pobre nivel futbolístico que mostró en las últimas jornadas.

Cuando sería el debut del Chacho Coudet como DT de River Todo indica que el debut del Chacho Coudet será el jueves 12 de marzo a las 21:30 en Parque Patricios frente al Huracán de Diego Martínez. No obstante, eso puede cambiar si se levanta el paro de la AFA durante el fin de semana del 5 al 8 de marzo. En ese caso, haría su estreno frente a Atlético Tucumán en el Monumental.