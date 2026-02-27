¿Se le escapó? La frase con la que Chacho Coudet admitió que puede ir a River

Eduardo Coudet volvió a negar los supuestos contactos con River, aunque dejó la puerta abierta a que se pueda dar su llegada en el corto plazo.

Eduardo Coudet es el principal apuntado para suceder a Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate. Es el favorito de la dirigencia y de gran parte de la hinchada, tiene identificación con el club y muchos en Núñez ya dan por hecho que asumirá el cargo en el corto plazo.

Días atrás se había dicho que ya había un preacuerdo de palabra, pero el Chacho negó que hubieran existido contactos. Este viernes, tras la dura derrota por 2-0 de Deportivo Alavés contra Levante en un duelo clave por la permanencia en LaLiga, volvió a ser consultado por el tema en conferencia de prensa.

Eduardo Coudet volvió a negar contactos con River Eduardo Coudet volvió a negar contactos con River "No tengo por qué ocultar algo. Si tuviese un contacto, lo diría. Habría que ver qué piensa Alavés también. Tengo muy buena relación con la directiva. No sería tanto misterio para mí, no tengo la necesidad de ocultarlo. La única verdad es la que cuento, por lo menos desde mi lado", aseguró el entrenador de 51 años, nuevamente desmintiendo los rumores.

"¿De qué estamos hablando? ¿De supuestos? El 'hubiera' o 'hubiese' no existe en el fútbol. No miento, no tengo que ocultar nada. Si se contactan conmigo, no tengo problemas en decirlo públicamente. Es 100 por ciento comprobable porque ustedes tienen los medios para averiguarlo. Todavía no tuve contactos con River", insistió.