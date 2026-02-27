"En River es nada": la lapidaria frase de una gloria de River sobre Marcos Acuña tras la ida de Gallardo

En las últimas semanas, algunas decisiones llamativas -como su ausencia en la formación titular- alimentaron la hipótesis de un cortocircuito. Ese contexto, sumado a ciertos gestos visibles en el banco, potenció las especulaciones en torno a su rol dentro del grupo.

Frente a ese escenario, una voz autorizada del mundo River salió a fijar postura con claridad y sin matices, descartando que el lateral haya tenido incidencia real en la salida del entrenador.

En F90, por ESPN, Leonardo Astrada rechazó de plano esa versión. “¿Por Acuña ? No, no, no, no”, respondió al ser consultado sobre el tema. Lejos de quedarse ahí, profundizó su mirada con una crítica directa: “¿Sabés cuánto dura Acuña en River ? Dejate de joder. No me podés decir que se va por Acuña . ¿Qué tiene que ver que sea campeón del mundo? En River es nada”.

Leonardo Astrada habló de Marcos Acuña en River y rechazó su influencia en la salida de Gallardo.

En la misma línea, insistió: “Escuchame una cosa. Acuña es reconocido por ser campeón del mundo, pero en River es nada. ¿Porque sea campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? No es así. ¿Cómo me vas a decir que Marcelo ( Gallardo ) se va por Acuña ?”.

Un presente que genera dudas

Más allá de las declaraciones, el presente del lateral izquierdo también explica parte del "ruido". Luego de perderse varios partidos por cuestiones físicas, su regreso no implicó una recuperación inmediata del lugar en el equipo.

Las estadísticas reflejan esa pérdida de protagonismo. En lo que va del año, el defensor tuvo participación limitada y en varios partidos ni siquiera integró la convocatoria. Cuando le tocó ingresar, lo hizo desde el banco en algunos encuentros puntuales, mientras que su única titularidad reciente no alcanzó para consolidarlo nuevamente en el equipo.

En medio de este contexto, y con el ciclo de Gallardo ya cerrado, la situación de Acuña se perfila como uno de los focos a seguir en River en el corto plazo.