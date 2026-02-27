Revelan la fractura entre Gallardo y algunos jugadores que precipitó su adiós de River: "Algo se rompió"

Versiones cruzadas, decisiones llamativas y un vestuario dividido explican por qué el ciclo de Marcelo Gallardo llegó a su fin en River Plate.

El Muñeco Gallardo saluda a los hinchas en su despedida de River.

La salida de Marcelo Gallardo dejó secuelas profundas en River Plate y abrió una nueva etapa cargada de tensiones. Con el entrenador ya afuera, las miradas comenzaron a posarse sobre el plantel y, en particular, sobre algunos referentes señalados como parte del conflicto interno.

Entre los nombres mencionados aparece Marcos Acuña. Según el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, “algo se rompió” entre el lateral y el Muñeco, quien habría quedado desilusionado con varios futbolistas del equipo. "Algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. El Muñeco quedó desilusionado con varios jugadores: Paulo Díaz, Bustos, Castaño...", señaló.

El conflicto interno que dejó marcó la salida de Gallardo en River

El "Huevo" Acuña había llegado al club justamente por pedido de Gallardo, pero su rendimiento fue de mayor a menor. En el último partido del ciclo, ante Banfield, ni siquiera fue titular: el juvenil Facundo González ocupó el lateral izquierdo, una decisión que alimentó los rumores de cortocircuitos dentro del vestuario.

Además de Acuña, también fueron señalados Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño y el arquero Franco Armani como parte de un grupo que habría quedado enfrentado con el cuerpo técnico. La información, difundida por la mencionada señal deportiva, expone una interna que habría sido determinante en la salida del DT.

La declaración de Martínez Quarta que evidencia un quiebre interno Las declaraciones de Martínez Quarta sobre Marcelo Gallardo Tras el partido, quien habló fue Lucas Martínez Quarta, con un mensaje que dejó entrever autocrítica del plantel. “Al cuerpo técnico le hemos fallado”, reconoció el defensor, al tiempo que aseguró que el equipo está dolido por cómo se produjo la salida.