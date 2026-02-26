El mea culpa de Martínez Quarta tras la despedida Gallardo: "Le fallamos, no merecía irse así"

La hinchada ovacionó al histórico DT antes, durante y luego del encuentro, a la par que insultó y cantó en contra de los jugadores, dejando en claro cuál era su sentir respecto de este pésimo momento. Una vez finalizado el cotejo, el Chino, autor del primer tanto y uno de los más afectados por la partida del Muñeco, habló ante la prensa.

"No venimos cumpliendo con las expectativas de la gente y se manifiestan. Es normal y lo sabemos, somos los máximos responsables. Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo, pero nos vamos con sabor amargo porque no merecía irse así", reconoció el defensor central desde el campo de juego, notoriamente conmovido.

Tras esto, le dedicó una sentidas palabras a Gallardo: "Marcelo es como un padre para mí, fue el que me hizo crecer futbolísticamente y como persona. Gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente las cosas no salieron", sostuvo, con el corazón en la mano.