El mea culpa de Martínez Quarta tras la despedida Gallardo: "Le fallamos, no merecía irse así"
Luego del triunfo de River ante Banfield, Martínez Quarta, autor del primer gol, le dedicó unas sentidas últimas palabras a Marcelo Gallardo.
Marcelo Gallardo se despidió de River Plate con un último triunfo en el Monumental. Este jueves, por la fecha 7 del Torneo Apertura, venció 3-1 a Banfield con los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, en la que probablemente haya sido la mejor actuación del equipo en todo el 2026.
La hinchada ovacionó al histórico DT antes, durante y luego del encuentro, a la par que insultó y cantó en contra de los jugadores, dejando en claro cuál era su sentir respecto de este pésimo momento. Una vez finalizado el cotejo, el Chino, autor del primer tanto y uno de los más afectados por la partida del Muñeco, habló ante la prensa.
Las declaraciones de Martínez Quarta sobre Marcelo Gallardo
"No venimos cumpliendo con las expectativas de la gente y se manifiestan. Es normal y lo sabemos, somos los máximos responsables. Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo, pero nos vamos con sabor amargo porque no merecía irse así", reconoció el defensor central desde el campo de juego, notoriamente conmovido.
Tras esto, le dedicó una sentidas palabras a Gallardo: "Marcelo es como un padre para mí, fue el que me hizo crecer futbolísticamente y como persona. Gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente las cosas no salieron", sostuvo, con el corazón en la mano.
El gol de Martínez Quarta ante Banfield
Y concluyó con un fuerte mea culpa: "Los que volvimos, lo hicimos para ser campeones y ganar. Podemos tener buenos momentos, malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta. Le dije al cuerpo técnico que de un modo u otro le fallamos. Ahora hay que hacerse responsable, convivir con esto y mirar para adelante", sentenció Martínez Quarta.