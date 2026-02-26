River despidió a Marcelo Gallardo con un triunfo por 3-1 a Banfield en el Monumental

Los goles del Millonario fueron obra de Lucas Martínez Quarta al minuto 13, Sebastián Driussi a los 46' y Joaquín Freitas a los 58'. Mauro Méndez había marcado el empate parcial del Taladro justo antes del descanso, a los 45'.

El primer acercamiento fue de la Banda, a los 6', con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi que se desvió en el defensor Danilo Arboleda y salió bombeado, cayendo por detrás del arco del guardameta Facundo Sanguinetti. Dos minutos después, mediante un centro desde la derecha, un cabezazo bajo del delantero Ian Subiabre desde el área chica tenía destino de gol, aunque fue salvado por el manotazo de Sanguinetti, de gran reacción, desviando una pelota que posteriormente dio en el palo.

La visita tuvo su primer acercamiento a los 10', con un disparo del volante Lautaro Villegas desde el vértice derecho del área, que se cerró cerca del segundo palo, aunque desviado. River abrió el marcador a los 13', con un tiro libre al segundo palo de Subiabre que habilitó el cabezazo del defensor Lucas Martínez Quarta, quien entró libre de marca y puso la pelota contra el palo.

El local volvió a llegar a los 23 minutos, con una combinación entre el volante Joaquín Freitas y Subiabre, que terminó en un remate a colocar del atacante que se fue desviado por el poste izquierdo del arquero visitante. A los 30', un pase en profundidad por derecha habilitó la ruptura del volante Fausto Vera, que quedó libre por el costado derecho del área y cruzó un disparo bajo, a centímetros del segundo palo de Sanguinetti.

El gol de Méndez para el empate de Banfield

Banfield cerró el primer tiempo con efectividad, mediante un pase largo que habilitó la subida del delantero Tiziano Perrotta, que avanzó por izquierda y puso un gran centro al primer palo para Méndez, que definió de primera y superó al arquero Santiago Beltrán por su poste derecho. En el tercer minuto de descuento, un pase filtrado dejó mano a mano al delantero Sebastián Driussi, que quiso rematar al primer palo pero no pudo superar a Sanguinetti.

Antes del primer minuto del segundo tiempo, un disparo de Subiabre dio en el poste derecho del arquero de Banfield, con un rebote que fue empujado al gol por Driussi.

El gol de Driussi para el 2-1 de River

A los 53', Subiabre trasladó desde la derecha al centro para disparar desde la medialuna del área, con un tiro bajo que se fue muy cerca del poste derecho del arquero rival. En los 58', un centro atrás desde la izquierda habilitó a Freitas, libre de marca en la puerta del área chica luego de un retroceso defensivo pésimo, que empujó la pelota al gol para el 3-1 del Millonario.

El gol de Freitas para el 3-1 de River

La primera de la visita llegó a los 74 minutos, con una buena jugada individual de Perrotta ante el defensor Lautaro Rivero que terminó en un centro al segundo palo para la llegada del extremo David Zalazar, que remató desviado desde el piso. No hubo más acercamientos hasta los 91', con un pecho y zurdazo de volea del delantero Santiago Lencina, que se desvió en un rival y se fue muy cerca del travesaño.

Un minuto después, un tiro libre muy cercano al área del volante ecuatoriano Kendry Páez dio en el costado externo de la red de Sanguinetti, por su palo derecho.

Con el triunfo, en la despedida de Gallardo, su histórico entrenador, River cortó una racha de 4 partidos sin triunfos por el torneo local y llegó a la quinta posición de la Zona B con 10 puntos, mientras que el Banfield es undécimo en el grupo con 7 unidades.

En la próxima fecha, la Banda visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de febrero a las 21.30, mientras que el Taladro de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.

El minuto a minuto de River - Banfield