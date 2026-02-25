El particular pedido de Gallardo a los dirigentes de River para su despedida ante Banfield

Marcelo Gallardo tendrá este jueves en el Monumental su último partido como DT de River, una jornada que se espera que esté cargada de emoción.

Marcelo Gallardo tomó la difícil decisión de no continuar siendo el DT de River Plate. Tras un muy mal 2025 y un flojísimo arranque de 2026, optó por dar por terminado su segundo ciclo en el club, que se extendió un año y medio desde su llegada en agosto de 2024 y en el que no pudo sumar ningún título.

Como bien lo anunció él mismo en las redes oficiales del Millonario, su renuncia se hará efectiva el jueves luego del duelo contra Banfield en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura. Se espera que sea una jornada cargada de emoción y para la cual el Muñeco expresó una última voluntad.

Marcelo Gallardo no quiere homenajes por parte del club en su despedida Gallardo vs Riestra Gallardo pidió no ser homenajeado en el duelo contra Banfield. Fotobaires En diálogo con la dirigencia, Napoleón pidió específicamente no recibir ninguna placa conmemorativa ni que le hagan ningún tipo de homenaje por parte del club en el estadio, como ya había sucedido en su anterior salida en 2022 y también en la despedida de Martín Demichelis, quien fue despedido en julio de 2024, previo a su regreso.

El entrenador de 50 años no quiere darle a su última presentación al mando de la Banda más emotividad de la que ya tendrá por sí misma. Esto no implica que la hinchada pueda despedirlo de alguna forma especial en las tribunas o dedicarle alguna bandera conmemorativa para la oportunidad. Pero del lado institucional, no debería haber ningún acto si respetan los deseos del DT.