La bomba de Ruggeri contra los jugadores de River por la salida de Gallardo: "Se lo llevaron puesto"

Oscar Ruggeri bancó a Gallardo por su decisión de renunciar a River, pero apuntó a los futbolistas y los hizo responsables de este mal momento.

Todo Núñez y el fútbol argentino está procesando aún la decisión de Marcelo Gallardo de dejar de ser el director técnico de River Plate. La noticia fue anunciada por él mismo el lunes por la noche y este jueves dirigirá su último partido en el Monumental contra Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura.

De este modo, le pondrá fin a su segundo ciclo en el club, el cual estuvo marcado por los malos resultados y flojos rendimientos pese a la gran cantidad y variedad de futbolistas de jerarquía que pasaron en el último año y medio. En ese sentido, una ex gloria millonaria como Oscar Ruggeri apuntó contra el plantel por este lamentable desenlace.

Oscar Ruggeri apuntó contra los jugadores de River por la salida de Gallardo Oscar Ruggeri apuntó contra los jugadores de River por la salida de Gallardo En primera instancia, reivindicó al Muñeco por su decisión: "Gallardo se fue porque la está pasando mal. Es muy grande y pensó en el club. Puso a River por encima de todo, me gustó la decisión que tomó. Si un tipo groso como es él no tiene las fuerzas para seguir, está bien", destacó el cabezón este miércoles en F90 por ESPN.

Tras esto, le lanzó un fuerte advertencia a los dirigidos de Napoleón: "Ahora, los jugadores van a tener una mochila y van a salir a jugar con un camión encima de la espalda. Ahí vamos a ver quiénes son los que tienen huevos realmente porque se viene una ovación a Gallardo... Lo van a poner ahí arriba los hinchas".

Entonces, los responsabilizó por el mal momento de River: "A los 5 minutos que empieza el partido se vienen las bombas para los jugadores porque se lo llevaron puesto a Gallardo, nada menos, y esto la gente no te lo perdona. Van a tener que salir y ganar todos los partidos. No pueden errar un pase. Toda la presión la tienen los jugadores y un poco los dirigentes".