Se conoció la lapidaria frase con la que Gallardo le confesó a Di Carlo por qué renunciaba a River
Durante la reunión del lunes, Gallardo le dio una contundente respuesta a Di Carlo que deja a las claras los motivos de su salida.
Todo River Plate está procesando todavía la decisión de Marcelo Gallardo de no continuar como director técnico del primer equipo. La noticia, anunciada por él mismo en redes el lunes por la noche, luego de una larga reunión con Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli en la que les confirmó a ambos su resolución final.
Esto se da tras una racha adversa de 13 derrotas en los últimos 20 partidos (12 en los 90 minutos, a las que se le suma la eliminación en los penales contra Independiente Rivadavia por Copa Argentina) y un segundo ciclo de más de un año y medio sin títulos y en el que nunca estuvo a la altura de las expectativas (y de lo hecho en el primero).
Te Podría Interesar
El mensaje con el que Marcelo Gallardo anunció su salida de River
El Muñeco terminó de gestar la idea luego de la categórica caída del domingo frente a Vélez, tras la cual decidió no dar declaraciones. Al día siguiente, le comunicó su postura al plantel durante los entrenamientos y a Francescoli, director deportivo del club, quien al enterarse acudió inmediatamente al presidente.
En el cónclave posterior, tanto el Príncipe como Di Carlo intentaron convencerlo a como diera lugar de que se continuara en el cargo. Según informó Gustavo Yarroch, periodista que sigue el día a día del Millonario, la respuesta de Napoleón habría sido lapidaria y un claro reflejo de todo lo que viene sucediendo con el equipo en el último tiempo: "No encontré respuestas".
De este modo, Gallardo le pondrá fin a su segunda etapa en River este jueves en el encuentro contra Banfield en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Apertura. Un ciclo que constó de 85 partidos (86 con el de mañana), con una balance de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas y que no estuvo ni cerca de hacer honor a su primer paso de 2014 a 2022, en el que levantó nada menos que 14 títulos.