Se conoció la lapidaria frase con la que Gallardo le confesó a Di Carlo por qué renunciaba a River

Durante la reunión del lunes, Gallardo le dio una contundente respuesta a Di Carlo que deja a las claras los motivos de su salida.

Todo River Plate está procesando todavía la decisión de Marcelo Gallardo de no continuar como director técnico del primer equipo. La noticia, anunciada por él mismo en redes el lunes por la noche, luego de una larga reunión con Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli en la que les confirmó a ambos su resolución final.

Esto se da tras una racha adversa de 13 derrotas en los últimos 20 partidos (12 en los 90 minutos, a las que se le suma la eliminación en los penales contra Independiente Rivadavia por Copa Argentina) y un segundo ciclo de más de un año y medio sin títulos y en el que nunca estuvo a la altura de las expectativas (y de lo hecho en el primero).

El mensaje con el que Marcelo Gallardo anunció su salida de River La despedida de Marcelo Gallardo como DT de River La despedida de Marcelo Gallardo como DT de River. Prensa River Plate El Muñeco terminó de gestar la idea luego de la categórica caída del domingo frente a Vélez, tras la cual decidió no dar declaraciones. Al día siguiente, le comunicó su postura al plantel durante los entrenamientos y a Francescoli, director deportivo del club, quien al enterarse acudió inmediatamente al presidente.

En el cónclave posterior, tanto el Príncipe como Di Carlo intentaron convencerlo a como diera lugar de que se continuara en el cargo. Según informó Gustavo Yarroch, periodista que sigue el día a día del Millonario, la respuesta de Napoleón habría sido lapidaria y un claro reflejo de todo lo que viene sucediendo con el equipo en el último tiempo: "No encontré respuestas".