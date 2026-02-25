El enojo en River con el entorno del Chacho Coudet por una filtración que no gustó: qué pasó

Desde las oficinas de River se mostraron muy molestos con el entorno del Chacho por una supuesta filtración en varios medios deportivos.

El enojo de River con el entorno del Chacho Coudet por una filtración que no cayó bien.

Mientras River Plate se prepara para despedir a Marcelo Gallardo este jueves en el Monumental frente a Banfield, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo comenzó a moverse en busca de encontrar al sucesor del Muñeco y todos los cañones apuntan a una sola persona: Eduardo Coudet.

El Chacho, que se encuentra en España dirigiendo al Alavés (pelea por no descender), es el gran candidato para reemplazar al Muñeco de una lista preliminar muy acotada de entrenadores que integra junto con Hernán Crespo y, más atrás, dos imposibles como Gabriel Milito y Pablo Aimar-Diego Placente.

Coudet se refirió a los insultos de los hinchas. Foto: @SCInternacional Coudet es el gran candidato a suceder a Gallardo en River. @SCInternacional Por el momento, desde las oficinas de Núñez solo hubo contactos informales con el agente del Chacho, Christian Bragarnik, quien en este tiempo había restablecido su vínculo con la CD del Millonario. Sin embargo, tras la reunión que hubo por la tarde-noche en el Monumental, hubo una filtración desde el entorno del Chacho que no cayó muy bien puertas adentro.

El enojo en River con el entorno de Eduardo Coudet por una filtración que no gustó En algunos medios se comenzó a hablar de un “acuerdo de palabra” con Eduardo Coudet y su representante. Esto provocó mucho enojo en los altos mandos de River, a tal punto de que en los pasillos del Liberti más de uno llegó a advertir que esa filtración incluso puede jugarle en contra al Chacho en la carrera por ser el sucesor de Marcelo Gallardo.

Eduardo Chacho Coudet El rumor del acuerdo de palabra entre el Chacho y River, no cayó muy bien puertas adentro en Núñez. EFE Por su parte, desde el entorno del ex entrenador de Racing Club y Rosario Central daban el acuerdo prácticamente cerrado. Incluso, se animaban a ir un paso más allá: deslizaron que podría no sentarse en el banco del conjunto vasco este viernes frente al Levante UD y que el cuerpo técnico, actualmente integrado por Patricio Graff y el profesor Octavio Manera, sumaría nuevas incorporaciones en las próximas horas.