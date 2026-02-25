Leonardo Astrada, sorprendido por la ausencia de un peso pesado entre los candidatos a DT de River: "Es el indicado"
Leonardo Astrada quedó asombrado al no ver a un histórico futbolista y con pasado como DT millonario entre los candidatos a reemplazar a Marcelo Gallardo.
Tras el anuncio de que este jueves frente a Banfield Marcelo Gallardo dirigirá su último partido como DT de River, la danza de nombres para sucederlo ya tuvo comienzo y entre los grandes candidatos aparecen Santiago Solari, Hernán Crespo, Pablo Aimar y Eduardo Coudet, este es quien pica en punta para reemplazar al Muñeco.
A pesar de que todos los cañones apuntan al entrenador del Alavés, Leonardo Astrada, histórico jugador del Millonario y con pasado como DT, se mostró sorprendido al ver que dentro de esa lista no aparecía un peso pesado como lo es Ramón Díaz.
Leonardo Astrada sorprendido por no ver a Ramón Díaz como candidato a DT de River
"Es raro que no esté Ramón, que está libre y es el que tiene plena libertad para asumir mañana", sentenció el Negro en diálogo con ESPN y afirmando que el riojano no mantiene vínculo contractual con ningún club.
"No se si será por elección, quizá lo tienen escondido, me parece raro. Te puede gustar o no, pero en cuanto a resultados y a la espalda que le puede dar a la directiva, es el indicado", aseguró Astrada.
Ramón Díaz, un peso pesado en el mundo River
Ramón Díaz es un nombre importante dentro de River no solo por lo que consiguió como jugador sino porque en sus tres etapas como DT conquistó 9 títulos. En la actualidad, el Pelado está libre desde noviembre tras un breve paso en Inter de Porto Alegre y ausente en el banco de suplentes del Millonario desde mayo de 2014.