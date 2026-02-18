El hijo de Ramón Díaz explicó el motivo del posteo de su padre que generó polémica en River por Gallardo

Emiliano, hijo de Ramón Díaz, se refirió a la publicación que hizo el Pelado en Instagram y tuvo un cruce con Leonardo Astrada, quien los había criticado.

"Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada... ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!", reza la publicación, lo que le valió al Pelado muchas críticas de hinchas y exfutbolistas millonarios.

La aclaración de Emiliano Díaz sobre el posteo de su padre La aclaración de Emiliano Díaz sobre el posteo de su padre En ese sentido, Emiliano Díaz, hijo del histórico DT y con quien desde hace años forman una dupla técnica, decidió romper el silencio y aclarar el motivo de la publicación: "Tenemos un community manager brasileño. Firmamos con una empresa por tres años y por ahí ese es el error. Yo vi las fotos que iban a subir, pero no vi el texto. Sí, fue un error. Pero tampoco fue por el club, porque fijate que firmamos con esta empresa hace seis meses y una vez por mes publican algo de la carrera de Ramón", aseguró este miércoles en diálogo con F90 por ESPN.

El cruce entre Emiliano Díaz y el Negro Astrada Su intervención se dio mediante una videollamada y luego de que Leonardo Astrada, al analizar el porqué del posteo, deslizara en el mismo programa que Emiliano podía llegar a estar detrás del mensaje. "Leo es una persona que quiero. Fue tres años mi capitán y me conoce desde los nueve. A mí me dolió lo que dijo. Yo siempre dije que aprendí mucho los valores de él como capitán", indicó el Tano al respecto.

"Te conozco, te quiero. Tengo mejor relación con vos que con tu viejo. Siempre tuvimos diferencias con él. Lo que sí, para mí no era una declaración de tu viejo porque yo lo conozco y sé perfectamente que él no es capaz de hacer esa publicación. Dije 'Sí, (fue) Emiliano, porque sé que maneja redes'; yo por eso lo llevé para ese lado", le respondió el Negro para calmar los ánimos. Pero igualmente le advirtió: "Si es un CM, yo creo que ustedes tienen que estar al tanto de lo que se va a publicar, más por el momento en el que estaba River".