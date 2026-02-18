Leonardo Astrada explotó contra Ramón Díaz por un picante posteo: "Ahora soy más gallardista que nunca"

Tras la particular aparición del riojano en Instagram, Leonardo Astrada salió con los tapones de punta y dejó duras frases contra el DT de 66 años. Qué dijo.

La interna en River sumó un capítulo inesperado y con pica del pasado. En medio del clima tenso que se vive por el presente del equipo de Marcelo Gallardo, Leonardo Astrada salió con los tapones de punta contra Ramón Díaz por una publicación en redes sociales que, según él, estuvo fuera de lugar.

“Hubo una publicación de Ramón Díaz que me molestó. Ahora soy más gallardista que nunca. No era el momento. Cuando uno está tambaleando, no lo tenés que tumbar”, comenzó diciendo el Negro en diálogo con F90, programa de ESPN donde habitualmente actúa como panelista.

Leonardo Astrada apuntó contra Ramón Díaz por sus ¿oportunista? posteo Incluso puso en duda que el DT de 66 años, que actualmente no tiene trabajo, haya escrito el mensaje y deslizó que pudo haber una intención de instalar su nombre en plena crisis futbolística del Millo. “La publicación no la escribió el propio Ramón, de eso estoy seguro. No sé si tiene un CM o si fue su hijo Emiliano. En River tenés una identificación y un cariño: cuando hay alguien en el cargo... Una cosa es que no te guste cómo juegue y otra, postularte”, disparó.

Lejos de aflojar, el exmediocampista siguió marcando su postura y avisó que el posteo no solo fue inoportuno, sino que puede generar ruido dentro del club. “Esto lo va a hacer enojar a Gallardo. No sé si lo quisieron tumbar, pero a mí no me gusta, no soy así. Esas pequeñas apariciones en los momentos críticos no hacen falta”, insistió.

El enojo de Leonardo Astrada con Ramón Díaz por su picante posteo contra el River de Gallardo. El enojo de Leonardo Astrada con Ramón Díaz por su picante posteo contra el River de Gallardo. Video: ESPN El contexto también suma un dato que no pasa desapercibido: la relación entre Astrada y Ramón nunca fue la mejor durante su etapa como futbolista de River y así lo recordó: “En esa época sabíamos que no éramos del gusto de Ramón, no me quería”, antes de revelar que después de ganar la Libertadores 1996 el técnico lo había dejado afuera hasta que intervino el entonces presidente Alfredo Dávicce.