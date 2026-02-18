Claudio Úbeda podría meter 3 bombazos en la formación de Boca para el clásico con Racing

En medio de los rumores sobre su continuidad, Claudio Úbeda analiza meter un volantazo para jugar un partido trascendental y definitorio en la Bombonera.

Boca todavía siente los zumbidos del preocupante 0-0 ante Platense en la Bombonera, que dejó una lluvia de silbidos y un clima espeso que se trasladó directo a la semana de trabajo. Y ahora, con Racing en el horizonte, el Xeneize se prepara para un clásico que puede ser determinante para el futuro de Claudio Úbeda.

Con el foco puesto sobre su continuidad, el Sifón sabe que necesita una reacción inmediata del equipo. Por eso, más allá de la obligación de ganar, el DT analiza meter un volantazo para cambiar la cara tras un arranque irregular y preocupante en el Torneo Apertura (dos victorias, un empate y dos derrotas).

Los cuatro cambios que evalúa Claudio Úbeda para enfrentar a Racing El primer cambio en la formación de Boca surge por obligación: Leandro Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho y se perderá los próximos dos partidos. Su lugar, tal como se esperaba, será ocupado por Milton Delgado, quien se perfila para hacerse cargo del eje del mediocampo.

Paredes vs Riestra Paredes, la durísima baja que tendrá Boca para el clásico con Racing en la Bombonera. Fotobaires Pero no sería el único retoque en esa zona. Williams Alarcón podría salir del equipo y la duda pasa por su reemplazante: Tomás Belmonte corre con chances, aunque también aparece en la pelea el chileno Carlos Palacios, ya recuperado de su lesión y listo para sumar sus primeros minutos en 2026.

En cuanto a la defensa, dos nombres que venían siendo titulares indiscutidos podrían perder el puesto por bajo rendimiento: Lautaro Di Lolo, con Nicolás Figal asomando como alternativa pese a que no juega desde noviembre, y Juan Barinaga, que dejaría su lugar para el ingreso de Marcelo Weigandt.