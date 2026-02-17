La contundente respuesta de Claudio Úbeda sobre si renunciará en caso de que Boca pierda ante Racing
En la previa de un partido clave ante Racing en la Bombonera, Claudio Úbeda contestó con una frase que buscó frenar especulaciones.
Tras las versiones sobre su continuidad en Boca Juniors, Claudio Úbeda dio una respuesta directa cuando le consultaron si renunciaría en caso de perder frente a Racing Club.
El contacto fue revelado por el periodista Diego Díaz en Picado TV, luego de una publicación de Diario Olé que hablaba de un supuesto plazo atado al resultado del próximo viernes ante la Academia.
Qué dijo Úbeda cuando le preguntaron si dejaría de ser DT de Boca
“Le mandé la captura y me respondió: ‘Ya sabés cómo funciona esto’. En conferencia de prensa dije que tenemos que ganarle a Racing y nada más. Es nuestra obligación”, reveló. La respuesta fue tajante: “Seguro, yo no me voy”, contestó el DT de Boca.
Qué dijo Claudio Úbeda tras el empate de Boca ante Platense
El DT dejó un análisis breve: “No me gusta nada empatar en casa. Tuvimos chances para ganarlo, pero no las pudimos concretar. Creo que no sufrimos defensivamente en relación a las posibilidades de Platense. No tengo mucho más análisis que ese".
Luego agregó: “Lo que más rescato de este momento es que están volviendo los delanteros que se lesionaron; nos vamos a agarrar de eso para seguir. Lo malo será que les va a faltar ritmo futbolístico, pero va a ir mejorando y, atrás de eso, creo que van a venir los goles”.
Boca volverá a jugar este viernes a las 20 ante Racing en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura, un duelo que aparece como clave para el ciclo del entrenador.