Alpine: qué significa el parpadeo del flash trasero y cuándo hay que preocuparse

Los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin no solo permiten evaluar tiempos de vuelta. También exponen detalles técnicos que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos. En el caso de Alpine , el parpadeo del flash ubicado en la parte trasera del monoplaza ofrece información directa sobre el comportamiento del sistema híbrido.

Si la luz parpadea una vez, significa que la potencia del MGU-K se redujo respecto del máximo permitido. Si lo hace dos veces, el MGU-K no envía impulso eléctrico de la batería al motor y el coche pierde rendimiento. En cambio, cuando el destello aparece tres veces, indica que el sistema está en modo de recarga a través del motor térmico, lo que suele ir acompañado de un sonido a altas revoluciones.

Estas señales resultan clave para entender el equilibrio energético del auto, especialmente en una etapa donde cada equipo trabaja en la optimización del sistema híbrido antes del inicio oficial de la temporada de la Fórmula 1 .

Desde 2014, la categoría reina utiliza Unidades de Potencia híbridas compuestas por el motor de combustión interna (ICE) y el ERS (Energy Recovery System). Dentro de ese esquema, el MGU cumple una función central en la recuperación y reutilización de energía.

El ERS está integrado por el MGU-H, el MGU-K, las baterías y la unidad electrónica de control. En conjunto, estos elementos permiten transformar energía desperdiciada en potencia adicional, mejorando eficiencia y rendimiento sin aumentar el consumo de combustible.

Qué es y cómo funciona el MGU-K

El MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic) es el encargado de convertir energía cinética en electricidad. Se encuentra acoplado al cigüeñal y actúa principalmente durante la desaceleración, cuando el monoplaza pierde velocidad pero los componentes mecánicos continúan en movimiento.

La energía recuperada se almacena en la batería y luego puede utilizarse para aportar potencia extra al motor. Por eso, cualquier variación en su funcionamiento impacta directamente en la aceleración y en los tiempos de vuelta, algo que en circuitos exigentes como Baréin puede marcar diferencias.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Para Franco Colapinto, la actividad continuará la próxima semana en el mismo escenario, con los últimos test de pretemporada programados entre el miércoles 18 y el viernes 20. Las jornadas mantendrán el esquema habitual: una sesión de 4 a 8 de la mañana (hora de Argentina) y otra de 9 a 13.

Estos ensayos representan una oportunidad fundamental para el piloto argentino, que por primera vez afronta una pretemporada completa como titular del Alpine F1 Team. Disponer del mismo tiempo de adaptación que sus rivales le permite trabajar en la puesta a punto y en la comprensión total del monoplaza.

franco colapinto alpine Falta menos de un mes para el estreno de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026. Instagram @alpinef1team

La temporada 2026 comenzará oficialmente a principios de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, punto de partida de un calendario que exigirá máxima precisión técnica y estratégica desde la primera carrera.