¿Cuándo vuelve la Fórmula 1 en 2026?: el calendario que tendrá que afrontar Franco Colapinto

Lando Norris se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1 y Colapinto terminó 20°. Ahora, los motores volverán a rugir en 2026 con un calendario atractivo.

Se terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 y Lando Norris escribió su nombre en los libros de historia de la categoría reina del automovilismo. El piloto británico de McLaren se coronó como el nuevo campeón del mundo al terminar 3° el Gran Premio de Abu Dhabi, que lo ganó Max Verstappen (terminó 2° en el campeonato a dos puntos).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997675056730706156&partner=&hide_thread=false LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU — Formula 1 (@F1) December 7, 2025 Por su parte, Franco Colapinto, quien estará presente en la grilla de la próxima temporada, cerró un año para el olvido junto a Alpine tras finalizar en el último lugar en el Yas Marina Circuit. Además, su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue 19°.

Ahora, la Fórmula 1 se tomará un largo descanso y los pilotos aprovecharán para ir probando sus nuevos monoplazas, que tendrán grandes modificaciones por el cambio de reglamento que implementó la FIA a comienzos de esta temporada.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1 en 2026? Ahora bien, el Gran Circo retomará su acción en 2026 el 6 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia. Este sede fue la que siempre elige la FIA para darle comienzo a un nuevo campeonato mundial. Luego, se correra en China, Japón, Bahrein, Arabia Saudita, Miami, Canadá, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y ahí comenzará el parón veraniego.