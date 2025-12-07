Franco Colapinto cerró un año de aprendizajes: lo bueno y lo malo de su primera temporada en Alpine

“Gracias a Dios ya terminó este año”, dijo Franco Colapinto tras arribar último en el Gran Premio de Abu Dhabi , en el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 . Y no es para menos: el piloto argentino estuvo lejos de sus propias expectativas, en un equipo que tampoco pudo encontrar el ritmo.

Colapinto , que en su debut en la Máxima obtuvo –de la mano de Williams- sus primeros puntos antes de lo imaginado, no sumó unidades este año. Alpine , de hecho, fue la peor escudería de las diez en grilla, con tan solo 22 unidades (todas sumadas por Pierre Gasly).

Sin embargo, optimismo en mano, hay que ser justos: no todo fue malo para el oriundo de Pilar, que se ganó un lugar dentro del paddock y el año que viene continuará en la Fórmula 1 , un deporte de elite reservado para unos pocos.

Es cierto que esos primeros puntos en 2024 dejaron la vara muy alta para Franco Colapinto . Pero también hay que remarcar que Alpine se enfocó en el auto para el 2026 y les dio a sus pilotos muy pocas herramientas para pelear dignamente.

Colapinto debutó en Emilia Romagna como piloto titular de Alpine y lo hizo cruzando la bandera a cuadros en el 16º lugar. Una semana después, en Mónaco, fue P13 y parecía que las cosas no iban a estar tan mal. España 15, Canadá 13 y Austria 15.

Pero en Silverstone todo comenzó a desmoronarse: Alpine lo hizo largar desde boxes tras cambiar por completo la unidad de potencia de su A525. En la vuelta previa salió con neumáticos intermedios, mientras la pista comenzaba a secarse, y el equipo aprovechó su posición en pits para colocarle otro juego de cubiertas. Pero al bajar el auto del gato, el motor no volvió a encender. Así, el argentino quedó fuera de carrera antes de tomar la salida.

Colapinto tras el abandono en Silverstone

Franco Colapinto tuvo otro fin de semana para el olvido en el GP de Bélgica. El argentino, que largó desde el puesto 15° debido a que Lewis Hamilton, Lance Stroll, Fernando Alonso y Carlos Sainz salieron desde los boxes, no pudo aprovechar su oportunidad, fue perdiendo ritmo poco a poco y acabó la carrera en Spa-Franconchamps en el puesto 19°, solo por delante de Isack Hadjar (Racing Bulls).

Las paradas eternas de Alpine

En el Gran Premio de Hungría, Colapinto terminó 18º y eso fue solo una anécdota. El piloto argentino largó 14º y no estaba mal. Pero en la largada ya perdió cuatro posiciones y la carrera se desvirtuó para él. Sin embargo, lo peor llegó algunas vueltas después: en la 15 (de 70) ingresó a boxes y sufrió una parada de siete segundos. En la 38 volvió a parar y, de manera insólita, los mecánicos de Alpine otra vez demoraron una eternidad.

Franco Colapinto Fue un domingo negro para Franco Colapinto en Hungría. EFE

Pintaba para terminar último tras el abandono de Bearman, pero una penalización a Gasly (su compañero) lo ubicó 18. Fue la parte más dura del año para Franco, que recibió polémicas críticas de Flavio Briatore.

Por suerte vino el receso y el Gran Premio de Países Bajos abrió la segunda parte de la temporada con Colapinto terminando 11º. Nada mal, si no fuera porque –otra vez- las decisiones del equipo lo privaron de sumar su primer punto para la escudería francesa.

Mientras el campeonato se comenzaba a equiparar entre los dos pilotos de McLaren y Max Verstappen, Colapinto seguía sufriendo un auto poco competitivo, paradas demasiado largas y malas decisiones del equipo. Lo “menos peor” de las demás carreras fue su P14 en Qatar.

Un poco de optimismo: no todo fue malo en 2025

Por supuesto que no. Colapinto comenzó el año como piloto de reserva y solo seis carreras después de iniciado el calendario tomó el lugar de Jack Doohan como titular. Y, a pesar de los resultados, fue confirmado para el próximo año.

Los tiempos de Franco se fueron equiparando con los de Gasly, incluso muchas veces lo superó y el tono dentro de Alpine, y del propio Flavio Briatore, fue cambiando. Se ganó un lugar. Adentro y afuera, porque los hinchas argentinos lo acompañaron en todo momento, incluso siendo “censurados” por la escudería.

Fue un año intenso, complejo, con muchos altibajos. Colapinto terminó último, igual que Alpine. Pero la esperanza está puesta en lo que pueda llegar a pasar en 2026, que de antemano genera mucha expectativa.