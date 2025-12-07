La crudeza de Franco Colapinto tras cerrar un duro 2025 con Alpine en el GP de Abu Dhabi: "Gracias a Dios..."

Franco Colapinto terminó último en el Gran Premio de Abu Dhabi, finalizó sin puntos, Alpine fue el último en Constructores y ya piensa en el cambio de era.

Franco Colapinto cerró un año duro con Alpine y ya apunta a un 2026 que, a priori, asoma con ser diferente. Foto: captura de TV.

El año se hizo eterno para Franco Colapinto, que volvió a terminar último en el Gran Premio de Abu Dhabi y selló una temporada durísima con Alpine, donde no logró sumar puntos y padeció un auto que nunca estuvo a la altura. El bonaerense cerró el campeonato en el fondo, igual que su compañero Pierre Gasly y que la propia escudería, última también en Constructores.

La última carrera de la temporada no fue la excepción: ritmos bajos, poco para pelear y la sensación de que el 2025 fue un suplicio de punta a punta. Alpine no encontró respuestas, los desarrollos llegaron tarde y los dos autos quedaron en el fondo del clasificador, tal como había ocurrido en Las Vegas, San Pablo y Azerbaiyán. Gasly sumó apenas veintidós puntos; solo terminó arriba de Gabriel Bortoleto en la comparación con rivales de otros equipos.

Apenas bajado del auto, Colapinto habló con crudeza y sin vueltas. "Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año", dijo el argentino, que mantuvo la entereza pese a roturas, falta de ritmo, malas clasificaciones y fines de semana donde ni el mejor manejo salvaba las limitaciones del coche.

La esperanza del nuevo reglamento 2026, sumada al cambio de motor (Alpine dejará Renault para montar una unidad de Mercedes), es lo que hoy sostiene el ánimo del piloto de 22 años. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”.

