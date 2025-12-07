Presenta:
Toda la gloria y la emoción son de Lando Norris, el británico le dio MacLaren el primer título de pilotos desde 2008 y tocó el cielo con las manos.&nbsp;
Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi

El británico hizo podio y logró su primer título en la Máxima. A Verstappen no le alcanzó con ganar la carrera y Franco Colapinto finalizó en el último lugar.

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen.

El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segunda pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron. Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Franco Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.

Así quedaron las posiciones entre los pilotos que luchaban por el campeonato:

1- Lando Norris (McLaren): 423

2- Max Verstappen (Red Bull): 421

3- Oscar Piastri (McLaren): 410

El minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi

¡Final de la carrera: Lando Norris es campeón!

El británico de McLaren se aseguró el tercer puesto y le alcanzó para quedarse con el título de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi. Franco Colapinto quedó en el último lugar.

Lando Norris sigue 3° y se encamina a ser el nuevo campeón de la F1

El británico se mantiene en el podio con su MacLaren, suma 15 puntos y le saca dos puntos de ventaja al líder de la carrera, Max Verstappen, en el campeonato de pilotos.

Verstappen es el nuevo líder de la carrera, pero no le alcanza para ser campeón del mundo

El neerlandés volvió a tomar el liderato del campeonato mundial de pilotos, pero el 3° puesto de Lando Norris no le permite conseguir su quinta corona.

El adelantamiento de Hamilton a Colapinto

Piastri lidera, Verstappen es el escolta y Norris 3° a falta de 25 vueltas para el final

El australiano es quien lleva la batuta en el Yas Marina Circuit seguido de cerca por el neerlandés y que en cada vuelta le descuenta tiempo. Por su parte, Norris se encuentra en la tercera posición que le garantiza ser el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Colapinto está 16° por delante de Albon, Tsunoda, Antonelli y Lawson.

Tsunoda y una maniobra muy sucia contra Norris

El piloto japonés sacó de pista al británico, pero este con su gran ritmo del McLaren lo pasó rápidamente y recuperó el 3° que le garantiza ser campeón del mundo.

Tremendo doble adelantamiento de Norris

Norris a los boxes y por ahora, Verstappen pentacampeón

Norris entró a boxes, bastante temprano, cambió a gomas duras y regresó noveno. El británico irá ahora a recuperar terreno para no complicarse en la pelea por el título. Verstappen y Piastri siguen en pista y parece que estirarán lo más posible el primer stint.

Colapinto a los boxes y cayó hasta el último lugar

Gasly a los boxes y Colapinto sube al 16°

El piloto francés fue a los boxes para cambiar sus neumáticos medios por los duros y Colapinto avanzó una posición más para ubicarse 16°.

Leclerc le mete presión a Norris, quien por el momento se está coronando como el nuevo campeón

Hulkenberg , Albon y Hamilton a los boxes, Colapinto sube al puesto 17°

El piloto alemán de Kick Sauber, el británico de Ferrari y el tailandés de Williams fueron a los boxes y esto lo aprovechó Colapinto, que subió tres puestos y ahora está 17°.

Colapinto sigue en el último lugar, pero está cerca de Gasly

El pilarense no logró adelantar a ningun piloto en las primeras vueltas y se mantiene en la última posición aunque muy cerca de su compañero de equipo.

Se largó en Abu Dhabi: Verstappen 1°, Piastri 2° y Norris 3°

El tetracampeón del mundo mantuvo la primera posición, pero el británico perdió la posición con el compañero de su equipo aunque le alcanza para ser campeón del mundo.

¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones?

NORRIS (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:

  • Termina en el podio.
  • Es cuarto y Verstappen no gana.
  • Es quinto y Verstappen no gana.
  • Es sexto y ni Verstappen ni Piastri ganan.
  • Es séptimo y ni Verstappen ni Piastri ganan.
  • Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.
  • Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.
  • Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.
  • No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

VERSTAPPEN (RED BULL) SERÁ CAMPEÓN SI:

  • Gana la carrera y Norris no sube al podio.
  • Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.
  • Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

PIASTRI (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI:

  • Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.
  • Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto.
La carrera comienza a las 10:00

