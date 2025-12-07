Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dhabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen .

El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segunda pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron. Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Franco Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.

Así quedaron las posiciones entre los pilotos que luchaban por el campeonato:

1- Lando Norris (McLaren): 423

2- Max Verstappen (Red Bull): 421

3- Oscar Piastri (McLaren): 410

El minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi

Live Blog Post ¡Final de la carrera: Lando Norris es campeón! El británico de McLaren se aseguró el tercer puesto y le alcanzó para quedarse con el título de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi. Franco Colapinto quedó en el último lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997676671541883070&partner=&hide_thread=false The moment of glory #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/GJZJQ1oKnZ — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Live Blog Post Lando Norris sigue 3° y se encamina a ser el nuevo campeón de la F1 El británico se mantiene en el podio con su MacLaren, suma 15 puntos y le saca dos puntos de ventaja al líder de la carrera, Max Verstappen, en el campeonato de pilotos.

Live Blog Post Verstappen es el nuevo líder de la carrera, pero no le alcanza para ser campeón del mundo El neerlandés volvió a tomar el liderato del campeonato mundial de pilotos, pero el 3° puesto de Lando Norris no le permite conseguir su quinta corona. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997669460593807736&partner=&hide_thread=false LAP 41/58Verstappen seizes the lead off Piastri! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/rxjswFMIdQ — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Live Blog Post El adelantamiento de Hamilton a Colapinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1997667648851587501&partner=&hide_thread=false LA EXPERIENCIA ENCIMA El mano a mano entre Hamilton y Colapinto: el 7 veces campeón del mundo sobrepasó al argentino en el #AbuDhabiGP. Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y1zotvTSB2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 7, 2025

Live Blog Post Piastri lidera, Verstappen es el escolta y Norris 3° a falta de 25 vueltas para el final El australiano es quien lleva la batuta en el Yas Marina Circuit seguido de cerca por el neerlandés y que en cada vuelta le descuenta tiempo. Por su parte, Norris se encuentra en la tercera posición que le garantiza ser el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Colapinto está 16° por delante de Albon, Tsunoda, Antonelli y Lawson.

Live Blog Post Tsunoda y una maniobra muy sucia contra Norris El piloto japonés sacó de pista al británico, pero este con su gran ritmo del McLaren lo pasó rápidamente y recuperó el 3° que le garantiza ser campeón del mundo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997662714655539331&partner=&hide_thread=false ¡MANIOBRA ARRIESGADA DE NORRIS PARA SUPERAR A TSUNODA!#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AFH1SYseDm — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Live Blog Post Tremendo doble adelantamiento de Norris Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997662280876462157&partner=&hide_thread=false ¡QUE MUÑECA, LANDO! Doble sobrepaso de Norris a Lawson y Stroll. #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8WXeODKSxj — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Live Blog Post Norris a los boxes y por ahora, Verstappen pentacampeón Norris entró a boxes, bastante temprano, cambió a gomas duras y regresó noveno. El británico irá ahora a recuperar terreno para no complicarse en la pelea por el título. Verstappen y Piastri siguen en pista y parece que estirarán lo más posible el primer stint. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997659796040786253&partner=&hide_thread=false LAP 16/58Norris into the pits and Leclerc follows him in Crucially, both drivers get back out on track in front of Russell #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/opJjLFvWid — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Live Blog Post Colapinto a los boxes y cayó hasta el último lugar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1997659306167083053&partner=&hide_thread=false LAP 16/58 Franco also makes his stop. pic.twitter.com/lrPTm5oQtk — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 7, 2025

Live Blog Post Gasly a los boxes y Colapinto sube al 16° El piloto francés fue a los boxes para cambiar sus neumáticos medios por los duros y Colapinto avanzó una posición más para ubicarse 16°. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1997658390491770945&partner=&hide_thread=false LAP 14/58 Pierre’s in. New set of Hards are fitted to his A525. pic.twitter.com/TUPMnVL5ZE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 7, 2025

Live Blog Post Leclerc le mete presión a Norris, quien por el momento se está coronando como el nuevo campeón Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997657250429616305&partner=&hide_thread=false OTRO GRAN DUELO EN YAS MARINA: Leclerc le mete presión a Norris, que busca sostener la posición. #AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qbJoHzLfGK — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Live Blog Post Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997657759517470967&partner=&hide_thread=false LAP 10/58 Verstappen leads, Piastri second and Norris is third Norris would clinch the title if it stays the same but there is a LONG way to go! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/OuOG6eaKfU — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Live Blog Post Hulkenberg , Albon y Hamilton a los boxes, Colapinto sube al puesto 17° El piloto alemán de Kick Sauber, el británico de Ferrari y el tailandés de Williams fueron a los boxes y esto lo aprovechó Colapinto, que subió tres puestos y ahora está 17°.

Live Blog Post Colapinto sigue en el último lugar, pero está cerca de Gasly El pilarense no logró adelantar a ningun piloto en las primeras vueltas y se mantiene en la última posición aunque muy cerca de su compañero de equipo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1997654027199304001&partner=&hide_thread=false LAP 2/58 Closing out the first lap where we started. Pierre reports some contact, but continues for now. GAS - P19COL - P20 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 7, 2025

Live Blog Post Se largó en Abu Dhabi: Verstappen 1°, Piastri 2° y Norris 3° El tetracampeón del mundo mantuvo la primera posición, pero el británico perdió la posición con el compañero de su equipo aunque le alcanza para ser campeón del mundo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997654475218014402&partner=&hide_thread=false ¡ARRANCÓ LA DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO! Verstappen sostuvo su primer lugar en la largada y manda en Yas Marina en el inicio.#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lXxq74ffl6 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Live Blog Post ¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones? NORRIS (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI: Termina en el podio.

Es cuarto y Verstappen no gana.

Es quinto y Verstappen no gana.

Es sexto y ni Verstappen ni Piastri ganan.

Es séptimo y ni Verstappen ni Piastri ganan.

Es octavo, Verstappen no mejora un tercer puesto y Piastri no gana.

Es noveno, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no gana.

Es décimo, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero.

No puntúa, Verstappen no mejora un cuarto puesto y Piastri no pasa del tercero. VERSTAPPEN (RED BULL) SERÁ CAMPEÓN SI: Gana la carrera y Norris no sube al podio.

Es segundo, Norris no mejora el octavo puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros.

Es tercero, Norris no mejora el noveno puesto y Piastri no acaba entre los dos primeros. PIASTRI (McLAREN) SERÁ CAMPEÓN SI: Gana la carrera y Norris no mejora un sexto puesto.

Es segundo, Norris no mejora el décimo puesto y Verstappen no pasa del cuarto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996155552104112637&partner=&hide_thread=false Norris. Verstappen. Piastri. Here's how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ — Formula 1 (@F1) December 3, 2025