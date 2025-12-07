Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó último en el GP de Abu Dhabi

El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.
Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segunda pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.
El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.
Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron. Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.
Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.
Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).
Franco Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.
Así quedaron las posiciones entre los pilotos que luchaban por el campeonato:
1- Lando Norris (McLaren): 423
2- Max Verstappen (Red Bull): 421
3- Oscar Piastri (McLaren): 410
Fuente: NA
El minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi
Live Blog Post
07-12-2025 11:30
¡Final de la carrera: Lando Norris es campeón!
El británico de McLaren se aseguró el tercer puesto y le alcanzó para quedarse con el título de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi. Franco Colapinto quedó en el último lugar.
Piastri lidera, Verstappen es el escolta y Norris 3° a falta de 25 vueltas para el final
El australiano es quien lleva la batuta en el Yas Marina Circuit seguido de cerca por el neerlandés y que en cada vuelta le descuenta tiempo. Por su parte, Norris se encuentra en la tercera posición que le garantiza ser el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Colapinto está 16° por delante de Albon, Tsunoda, Antonelli y Lawson.
Live Blog Post
07-12-2025 10:38
Tsunoda y una maniobra muy sucia contra Norris
El piloto japonés sacó de pista al británico, pero este con su gran ritmo del McLaren lo pasó rápidamente y recuperó el 3° que le garantiza ser campeón del mundo.
Norris a los boxes y por ahora, Verstappen pentacampeón
Norris entró a boxes, bastante temprano, cambió a gomas duras y regresó noveno. El británico irá ahora a recuperar terreno para no complicarse en la pelea por el título. Verstappen y Piastri siguen en pista y parece que estirarán lo más posible el primer stint.