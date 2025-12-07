El récord negativo que alcanzó Lewis Hamilton tras una pésima temporada con Ferrari
Lewis Hamilton cerró una temporada para el olvido con el Cavallino Rampante y además ostentó un récord negativo que jamás había tenido en su carrera.
Si hablamos de pilotos históricos de la Fórmula 1 es imposible no nombrar a Lewis Hamilton. El piloto británico es el máximo ganador de campeonatos mundiales, junto a Michael Schumacher (7 títulos los dos) y todos los consiguió de la mano de Mercedes y McLaren.
Sin embargo, de cara al 2025, Lewis decidió cambiar su trayectoria y se unió a Ferrari, la escudería más ganadora de todos los tiempos, para ser compañero de Charles Leclerc. Se esperaba que sea un año competitivo para el 2025, pero eso no sucedió.
El récord negativo de Lewis Hamilton en su primera temporada en Ferrari
La temporada 2025 fue un desastre para Hamilton y tal es así que ostentó un récord negativo que nunca había ocurrido desde su llegada a la Fórmula 1 en 2007: a pesar de que ganó la carrera Sprint en China, el británico no se subió a ninguno de los 24 podios.
De hecho, sus mejores resultados fueron cuatro cuartos puestos obtenidos en Imola, Austria, Gran Bretaña y Austin. Aun así, pese a no alcanzar un podio, terminó sexto en el campeonato de pilotos con 156 puntos y logró ubicarse entre los diez primeros en 19 circuitos diferentes.
Todos los resultados de Lewis Hamilton en la temporada 2025
- Gran Premio de Australia: 10°
- Gran Premio de China: quedó descalificado al igual que su compañero de equipo.
- Gran Premio de Japón: 7°
- Gran Premio de Bahrein: 5°
- Gran Premio de Arabia Saudita: 7°
- Gran Premio de Miami: 8°
- Gran Premio de Imola: 4°
- Gran Premio de Mónaco: 5°
- Gran Premio de España: 6°
- Gran Premio de Canadá: 6°
- Gran Premio de Austria: 4°
- Gran Premio de Gran Bretaña: 4°
- Gran Premio de Bélgica: 7°
- Gran Premio de Hungría: 12°
- Gran Premio de Países Bajos: abandonó la carrera tras un accidente.
- Gran Premio de Monza: 6°
- Gran Premio de Azerbaiyán: 8°
- Gran Premio de Singapur: 8°
- Gran Premio de Austin: 4°
- Gran Premio de México: 8°
- Gran Premio de San Pablo: abandonó la carrera por problemas en la pista.
- Gran Premio de Las Vegas: 8°
- Gran Premio de Qatar: 12°
- Gran Premio de Abu Dhabi: 8°