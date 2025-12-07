No se vio por TV: la reacción de Leandro Paredes cuando Úbeda hizo el polémico cambio de Velasco por Zeballos

Leandro Paredes explotó cuando vio que Claudio Úbeda sacaba a Zeballos, la figura del equipo, para poner a Alan Velasco.

En el complemento, Claudio Úbeda sacó al extremo del Xeneize y generó la fuerte crítica de hinchas e incluso de Leandro Paredes dentro del campo.

La imagen que terminó marcando la eliminación de Boca ante Racing no fue un gol ni una polémica arbitral, sino el primer cambio que decidió Claudio Úbeda en la Bombonera. El DT llamó a Alan Velasco y lo mandó al campo en lugar del Changuito Zeballos, el mejor del equipo en ataque durante la tarde. La sorpresa en las tribunas fue inmediata. Y dentro de la cancha, el primero en mostrar su enojo fue Leandro Paredes.

Cuando Sebastián Martínez, el cuarto árbitro, levantó el cartel con el 7 en rojo y el 20 en verde, el capitán estaba en la mitad de la cancha y no disimuló nada. Giró hacia la zona de palcos, negó con la cabeza, agitó los brazos, lanzó un grito hacia el banco y hasta tiró una patada al aire. Todo en pocos segundos, dejando claro que no compartía la decisión del entrenador.

El gesto de Leandro Paredes cuando Claudio Úbeda decidió sacar al Changuito Zeballos

La molestia no fue casual. Zeballos venía siendo el jugador más peligroso del Xeneize, el que mejor rompía por izquierda y armaba los contraataques. Aunque había fallado en algunas resoluciones finales, era el que más desequilibraba y generaba esperanza en un partido cerrado.

A eso se sumó que Velasco volvía después de una lesión delicada: una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo dejó dos meses afuera. Su regreso directo en una semifinal y por la figura del equipo potenció el desconcierto de hinchas y jugadores.