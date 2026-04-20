La autocargada de Merentiel por las situaciones de gol que erró ante River

Miguel Merentiel fue clave en el ataque xeneize pese a no convertir y luego se tomó con humor las situaciones que no pudo concretar.

Miguel Merentiel festeja con Bareiro y el propio Paredes el penal que Leandro cambió por el 1-0 definitivo de Boca ante River.

Miguel Merentiel fue uno de los nombres propios del triunfazo de Boca ante River en el Monumental. Aunque no pudo convertir, la Bestia fue clave en el ataque del equipo de Claudio Úbeda, con movilidad, presión y varias situaciones claras que generó a partir de su conexión con Leandro Paredes.

El uruguayo tuvo sus primeras chances en el arranque, cuando picó entre los centrales y no pudo definir tras un rebote que lo dejó rodeado por dos defensores. Más tarde, cerca del cierre del primer tiempo, volvió a quedar de cara al gol: primero con un remate que pasó muy cerca del palo y luego con una jugada que derivó en el penal que Paredes transformó en el 1-0.

En el complemento siguió activo, moviéndose por todo el frente de ataque, incluso con lujos como el caño que le hizo a Aníbal Moreno en mitad de cancha. Si bien no pudo gritar, fue determinante en el funcionamiento ofensivo de Boca y uno de los más desequilibrantes de la noche.

La broma de Merentiel por las chances que falló ante River Merentiel le puso humor a los goles que se perdió ante River Merentiel le puso humor a los goles que se perdió ante River.

Ya más relajado, Merentiel se sumó a un stream junto a Paredes, Davo y Gastón Edul, donde no esquivó el tema de las chances falladas y eligió reírse. "Solo y sin arquero no fallo", tiró entre risas, fiel a su estilo distendido.